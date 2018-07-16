العراق
الاثنين 16 يوليو 2018 09:07

دعوات لتشكيل حكومة إنقاذ بالعراق

استمرار المظاهرات لليوم الثامن احتجاجا على تردي الأوضع المعيشية
استمرار المظاهرات لليوم الثامن احتجاجا على تردي الأوضع المعيشية
رويترز
دعا إياد علاوي نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية (الأحد) إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة.       

وقال علاوي في بيان: "يمر العراق بأزمة لربما هي الأخطر اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابها الكثير من الإشكالات والطعون".  

وهذه أبرز تطورات الاحتجاجات في العراق:
  • تصاعدت الاحتجاجات المستمرة لليوم الثامن على التوالي بسبب سوء الخدمات العامة وتفشي الفساد.
  • رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعا (الأحد) مع الوزراء والمسؤولين الأمنيين وأكد خلاله أنهم لا يقبلون بالفوضى، وأن مخربين يستغلون مطالب المواطنين لإحداث ضرر.
  • قتل اثنان من المتظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن العراقية في بلدة السماوة (الأحد) بحسب مسؤول أمني لرويترز.
  • أصيب 4 أشخاص أثناء تفريق الشرطة لمئات المتظاهرين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة (الأحد)، بحسب مصادر في الشرطة لرويترز.
  • سقوط جرحى أثناء محاولة متظاهرين اقتحام حقل الزبير النفطي جنوب غربي البصرة.
  • شبكة الانترنت لا تزال مقطوعة لليوم الثاني في جميع المحافظات.    
  • إصابة 15 متظاهرا و25 من رجال الأمن في الاحتجاجات التي شهدتها الناصرية بمحافظة ذي قار وفق مدير الصحة بالمحافظة.
  • تجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى محافظة المثنى في مدينة السماوة.
  • في النجف خرجت مظاهرات صباحية لكن قوات الأمن قامت بتفريقها.
  • سقط 30 جريجا في كربلاء أثناء فض قوات الأمن لمظاهرة ليلية أمام مجلس المحافظة.
  • تزيد الاحتجاجات المتصاعدة من الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يأمل بالاستمرار لولاية ثانية.
  • محتجون اقتحموا (الجمعة) المطار الدولي في مدينة النجف التي تضم مزارات شيعية وأوقفوا مؤقتا حركة الملاحة الجوية.
  • الخطوط الملكية الأردنية علقت (الأحد) أربع رحلات أسبوعيا إلى مدينة النجف العراقية بسبب الوضع الأمني.
  • إيران حولت مسار رحلاتها المقررة لمدينة النجف العراقية إلى بغداد.
  • فاز تكتل سياسي يقوده رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر بأغلب الأصوات في الانتخابات ببرنامج لمكافحة الفساد وجد صدى لدى قطاع كبير من الناخبين في أنحاء البلاد.
  • من المستبعد تحسن الأوضاع بشكل كبير قريبا في البصرة.
  • يحتاج العراق لمليارات الدولارات لإعادة البناء بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم الدولة.
المصدر
وكالات
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البصرة
احتجاجات
مظاهرات
قتلى
جرحى
الأوضاع المعيشية
الفقر
الفساد

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