دعوات فلسطينية لهبة شعبية في مواجهة "صفقة القرن"

فلسطيني يحمل لافتة خلال مظاهرات رافضة لتصفية القضية الفلسطينية عبر "صفقة القرن" الجزيرة - أرشيف

دعا ممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات مجتمع مدني، وشخصيات مستقلة، الأحد، إلى هبة شعبية في المحافظات والمخيمات والشتات الفلسطيني، لمواجهة "صفقة القرن".

تزامنا مع ورشة البحرين عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف، قال في اجتماع عقد في بلدية البيرة (وسط رام الله)، "إن اللقاء واحد من سلسلة لقاءات تجمع قوى المجتمع، لوضع برنامج فعاليات جماهيري لمواجهة الخطط والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، التي تستهدف شطب حقوق الشعب الفلسطيني".

أبو يوسف أضاف أن الفعاليات الجاري بلورتها "ستكون في إطار نضالي، على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، وليس في مراكز المدن"، وفق وكالة الأناضول.

أبو يوسف أشار أنه سيتم التنسيق مع لجنة المتابعة العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام الـ48، ومخيمات اللجوء، وتجمعات الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم.

أعلن أبو يوسف عن فعالية مركزية، الجمعة، في بلدة جيبيا شمال رام الله، وأخرى يجري التخطيط لها في 24 يونيو/ حزيران الجاري وسط رام الله، تزامنا مع انعقاد ورشة البحرين الاقتصادية.

عضو اللجنة التنفيذية أضاف "المطلوب فعل كفاحي في مواجهة صفقة القرن، وشقها الاقتصادي المتمثل بورشة البحرين، ورفضا لكل السياسات الأمريكية".

أبو يوسف أشار للموقف الفلسطيني الرافض للورشة، ودعوة العرب لعدم المشاركة، لأن حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن مقايضتها بالأموال، حسب قوله. شكوى ضد "فريدمان" وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قالت إنها تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، "لخطورته على السلم والأمن في المنطقة".

السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (غيتي)

الخارجية أدانت في بيان لها، الأحد، تصريحات ومواقف فريدمان، التي زعم فيها أن "إسرائيل تمتلك الحق في ضم جزء من أراضي الضفة الغربية".

الخارجية قالت "إنها ستدرس إن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال.. وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة".

اعتبرت الوزارة تلك التصريحات تمثل "امتدادا لسياسة الإدارة الأمريكية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية".

تساءلت الخارجية الفلسطينية في بيانها: "بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن ليس كل الضفة؟ وعلى ماذا اعتمد في قناعته تلك؟".

الخارجية أضافت: حديث المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي".

صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت، السبت، مقابلة مع فريدمان قال فيها إنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من الضفة الغربية، لكن على الأغلب ليس كلها". المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قال إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل خارجة عن الشرعية الدولية، وتتماهى مع السياسات الإسرائيلية، كما تؤكد أنه سفير للاستيطان.

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دعا إلى مقاطعة مؤتمر المنامة الاقتصادي، وطالب الدول التي تلقت دعوات للمشاركة في المؤتمر بمقاطعته ردا على تصريحات فريدمان، واعتبر التصريحات جريمة حرب وَفـقا للقانون الدولي. خلفيات: من المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية في العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت لها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

تلاقي الورشة رفضا رسميا من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لإسرائيل.

بحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (غير حكومية)، يصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.

تنص قرارات الأمم المتحدة على أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة غير شرعية.