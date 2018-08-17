الجمعة 17 أغسطس 2018 22:53
دعم فرنسي صيني لتركيا في مواجهة أمريكا
قالت وكالة الأناضول إن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الفرنسي برونو لومير اتفقا التحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة.
تعاون فرنسي:
- نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية أنّ الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، والعقوبات الأمريكية ضد تركيا.
- أكد البيان أنّ الوزيرين أكدا التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية.
- اتفق الوزيران على إجراء لقاء بينهما في 27 من أغسطس/آب الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
- أعرب الوزير التركي عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الداعم لتركيا.
- ماكرون أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده.
دعم صيني:
- قدمت الصين دعما معنويا (الجمعة) لتركيا قائلة إنها تعتقد أن أنقرة لديها القدرة على التغلب على صعوباتها الاقتصادية "المؤقتة".
- قالت وزارة الخارجية الصينية إن تركيا دولة مهمة بين الأسواق الناشئة وبقاؤها مستقرة ونامية مفيد للسلام والاستقرار الاقليمي.
- تأمل الصين بأن يتمكن الجانبان المعنيان من تذليل خلافاتهما عن طريق الحوار.
- وأشارت إلى توقيع البنك الصناعي والتجاري الصيني اتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع تركيا.
- طورت الصين وتركيا على نحو متزايد روابط وثيقة خلال الفترة الأخيرة.
المصدر
الأناصول
رويترز
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