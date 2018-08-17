تركيا وأمريكا
الجمعة 17 أغسطس 2018 22:53

دعم فرنسي صيني لتركيا في مواجهة أمريكا

وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق
رويترز
قالت وكالة الأناضول إن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الفرنسي برونو لومير اتفقا التحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية الأخيرة.

تعاون فرنسي:
  • نقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية أنّ الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، والعقوبات الأمريكية ضد تركيا.
  • أكد البيان أنّ الوزيرين أكدا التعاون والتحرك سويًا، ضد الإجراءات الأمريكية.
  • اتفق الوزيران على إجراء لقاء بينهما في 27 من أغسطس/آب الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس.
  • أعرب الوزير التركي عن ترحيبه بموقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الداعم لتركيا.
  • ماكرون أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) أهمية الاستقرار الاقتصادي لتركيا بالنسبة لبلاده.
دعم صيني:
  • قدمت الصين دعما معنويا (الجمعة) لتركيا قائلة إنها تعتقد أن أنقرة لديها القدرة على التغلب على صعوباتها الاقتصادية "المؤقتة".
  • قالت وزارة الخارجية الصينية إن تركيا دولة مهمة بين الأسواق الناشئة وبقاؤها مستقرة ونامية مفيد للسلام والاستقرار الاقليمي.
  • تأمل الصين بأن يتمكن الجانبان المعنيان من تذليل خلافاتهما عن طريق الحوار.
  • وأشارت إلى توقيع البنك الصناعي والتجاري الصيني اتفاق تمويل بقيمة 3.8 مليار دولار مع تركيا.
  • طورت الصين وتركيا على نحو متزايد روابط وثيقة خلال الفترة الأخيرة.
المصدر
الأناصول
رويترز
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تركيا
أمريكا
فرنسا
الصين
الليرة التركية

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