دعما للإيغور.. حملة وسوم مصرية تدعو لمقاطعة المنتجات الصينية

ومن بين أكثر الوسوم التي برزت (#قاطعوا_منتجات_الصين)، ووسم بالصينية (#中國殺死穆斯林) يعني "الصين تقتل المسلمين"، ووسم بالإنجليزية (China_is_terrorist#) ويعني "الصين إرهابية"، و(#الصين_بلد_ارهابي)، و(#مسلمي_الايغور_بتموت_يعرب)، وكلها تصدرت موقع تويتر في أوقات متفاوتة وبشكل غير مسبوق.

وتفاعل عشرات الآلاف من الناشطين عبر الوسوم المذكورة منددين بالانتهاكات التي تمارسها الصين مع أقلية مسلمي الإيغور المسلمة، وتداولوا الصور والمقاطع المسجلة لتعذيب مسلمي الإيغور ولاستغاثات الأطفال والنساء.

وقال الناشطون إن "الإرهاب" في العالم الآن هو "إرهاب" الصين بحق مسلمي الإيغور، وميانمار بحق مسلمي الروهينغيا، ونظام الأسد بحق السوريين، والتحالف بحق اليمنيين، والعسكر بحق المصريين".

وتداول الناشطون مقاطع لتظاهرات في تركيا للتضامن مع مسلمي الإيغور، في وقت طالبوا فيه بمقاطعة المنتجات الصينية، قالوا إن العالم لا يتحرك أمام انتهاكات الصين للإيغور بسبب الهيمنة الاقتصادية وتغلغلها في الأسواق العالمية.

كما شنّ مغردون على تويتر هجومًا على الصين بعد التقارير التي كشفت انتهاكاتها الواسعة بحق المسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ الغربي، وإقامة معسكرات اعتقال لمئات الآلاف منهم.

ونشر المغردون عبر الوسوم معلومات وأخبارًا وصورًا تكشف عن تعامل السلطات الصينية مع أفراد من تلك الأقلية المسلمة.

ويقول ناشطون وشهود إن الصين تستخدم التعذيب لإدماج الإيغور المسلمين قسرًا ضمن غالبية عرقية الهان، بما في ذلك الضغط عليهم للتخلي عن عقائدهم، في حين نفت الصين سياسة المعسكرات في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد معسكرات مهنية للتدريب ولإبعاد المسلمين عن التطرف.

#China_is_terrorist

If you are a human being, you should protest against China's brutality towards Uighur Muslims

Do you believe that these crimes still occur in 2020?

Uyghur Muslims have been killed,tortured and marginalized for 35 years.

Why do not these people deserve to live? pic.twitter.com/XR670VN9fQ