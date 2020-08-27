دعا للحوار.. ترمب يعرب عن قلقه بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن شرق المتوسط
وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، إلى أن الرئيس ترمب، طالب الشريكين في حلف شمال الأطلسي "تركيا واليونان" بإجراء حوار لإزالة أوجه الخلاف.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، إن ترمب شدد خلال المكالمة مع ميتسوتاكيس على أن الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية الخلافات بين أثينا وأنقرة.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الزعيمين بحثا أيضا بعض المسائل الثنائية والإقليمية.
وكان ترمب، قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط.
وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متباينة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه.
وزادت حدة التوتر بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.
وقالت الوزيرة عقب محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوربي في برلين "علينا التوصل لنقطة انطلاق لنا للدخول مرة أخرى في محادثات ومفاوضات سياسية" وأضافت "المناورات التي جرت، بالتأكيد لا تساعد".
وتقوم ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي في النصف الثاني من العام 2020، بمهمة وساطة حاليا بين أثينا وأنقرة.
وتأتي تصريحات الوزيرة الألمانية بالتزامن مع بدء اليونان الأربعاء مناورات عسكرية تستمر ثلاثة أيام مع فرنسا وإيطاليا وقبرص، بينما أجرت تركيا مناورات مع البحرية الأمريكية في الجوار.