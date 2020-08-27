تركيا واليونان
الخميس 27 أغسطس 2020 10:37

دعا للحوار.. ترمب يعرب عن قلقه بسبب التوتر بين أنقرة وأثينا بشأن شرق المتوسط

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
رويترز-أرشيفية
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أعرب خلاله عن قلقه بسبب التوترات الأخيرة بين أثينا وأنقرة.

وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض، الأربعاء، إلى أن الرئيس ترمب، طالب الشريكين في حلف شمال الأطلسي "تركيا واليونان" بإجراء حوار لإزالة أوجه الخلاف.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، إن ترمب شدد خلال المكالمة مع ميتسوتاكيس على أن الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية الخلافات بين أثينا وأنقرة. 
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الزعيمين بحثا أيضا بعض المسائل الثنائية والإقليمية. 

سفن فرنسية يونانية أثناء مناورات بحرية في المتوسط
ترمب واردوغان يبحثان التوتر 

وكان ترمب، قد  بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أيضا القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط.
وتدور خلافات شديدة بين تركيا واليونان بشأن السيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة بناء على وجهات نظر متباينة بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين في المياه.
وزادت حدة التوتر بين تركيا واليونان بعد أن أرسلت أنقرة سفينة المسح أوروتش رئيس إلى مياه في شرق البحر المتوسط هذا الشهر في خطوة وصفتها أثينا بأنها غير قانونية.

قطع بحرية تركية
المناورات العسكرية لا تساعد في خفض التوتر
و نددت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور بالمناورات العسكرية المتقابلة التي تجري في شرق المتوسط معتبرة أنها "لا تساعد" في خفض التوتر بين تركيا واليونان في هذه المنطقة.
وقالت الوزيرة عقب محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوربي في برلين "علينا التوصل لنقطة انطلاق لنا للدخول مرة أخرى في محادثات ومفاوضات سياسية" وأضافت "المناورات التي جرت، بالتأكيد لا تساعد".
وتقوم ألمانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوربي في النصف الثاني من العام 2020، بمهمة وساطة حاليا بين أثينا وأنقرة.
وتأتي تصريحات الوزيرة الألمانية بالتزامن مع بدء اليونان الأربعاء مناورات عسكرية تستمر ثلاثة أيام مع فرنسا وإيطاليا وقبرص، بينما  أجرت تركيا مناورات مع البحرية الأمريكية في الجوار.
المصدر
وكالات
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رجب طيب أردوغان
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تركيا
شرق المتوسط
ألمانيا
مناورات

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