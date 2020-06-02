الثلاثاء 2 يونيو 2020 21:41
دعاء من الجالية اليهودية لحكام الإمارات (فيديو)
نشرت الجالية اليهودية في دولة الإمارات مقطعي فيديو عبر حسابها في "تويتر" تدعو فيهما لحكام البلاد وللحكومة والقوات المسلحة.
وجاء في الدعاء: "نسألك يارب أن تبارك وتحمي وتحرس وتعين وتمجد وتعظم وتزيد من رفعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونائبه حاكم دبي محمد بن راشد، وجميع حكام الإمارات وأولياء عهودهم".
Our blessings for the UAE— Jewish Community of the UAE (@JewishUae) June 1, 2020
دعاء من أجل #الإمارات
Part 1 pic.twitter.com/JudlzkyEnr
Part 2 pic.twitter.com/ZkphJ2pFPo— Jewish Community of the UAE (@JewishUae) June 1, 2020
واحتفى مستخدمون لموقع تويتر بهذا الدعاء وعبروا عن سعادتهم به، ومنهم من تمنى أن يأتي الإسرائيليون إلى الإمارات.
اللهم امين صلاة تلامس الوجدان ليدرك العالم اننا اخوة وابناء عمومة نعبد اله واحد ولدينا قيم مشتركة كل الاحترام للجالية اليهودية في دولة الإمارات. 🇮🇱🇸🇦🇦🇪✡️— محمد سعود (#كلنا_مسؤول) מוחמד סעוד 🇸🇦🇮🇱 (@mohsaud08) June 1, 2020
دعاء رائع 🇦🇪🇮🇱 .. مرحبا بكم ☪️🔯 ..— Ahmad Belhoul 🇦🇪 (@belhoul91) June 1, 2020
روعه الله يديم المحبه. ونشوفكم عندنا قريب ان شاء الله— î šéè đéàđ pêôpłë (@dhefiri) June 2, 2020
Beautiful ❤️— Abdulla AlKhoori عبدالله الخوري🇦🇪 (@EmiratiPatriot) June 1, 2020
المصدر
خدمة سند