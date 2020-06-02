الإمارات
الثلاثاء 2 يونيو 2020 21:41

دعاء من الجالية اليهودية لحكام الإمارات (فيديو)

نشرت الجالية اليهودية في دولة الإمارات مقطعي فيديو عبر حسابها في "تويتر" تدعو فيهما لحكام البلاد وللحكومة والقوات المسلحة.

وجاء في الدعاء: "نسألك يارب أن تبارك وتحمي وتحرس وتعين وتمجد وتعظم وتزيد من رفعة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ونائبه حاكم دبي محمد بن راشد، وجميع حكام الإمارات وأولياء عهودهم".

واحتفى مستخدمون لموقع تويتر بهذا الدعاء وعبروا عن سعادتهم به، ومنهم من تمنى أن يأتي الإسرائيليون إلى الإمارات.

المصدر
خدمة سند

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