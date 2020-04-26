رمضان
الأحد 26 أبريل 2020 21:36

دراما "الاختيار" تثير الجدل بين المعارضة المصرية ومؤيدي النظام

الممثل المصري أمير كرارة في دور العقيد أحمد المنسي بمسلسل الاختيار
الممثل المصري أمير كرارة في دور العقيد أحمد المنسي بمسلسل الاختيار
الجزيرة
هاجم معارضون وحقوقيون مصريون "مسلسل الاختيار" مؤكدين أن الدراما المصرية تنقل وجهة نظر السلطات المصرية فقط، دون النظر للواقع في شبه جزيرة سيناء.

وهاجم آخرون الرمزية المعتادة في الدراما المصرية للإرهاب باللحية والنقاب، مؤكدين إن ضابط الجيش السابق هشام عشماوي لم تكن هيئته كما صورها المسلسل، مؤكدين أن القصد هو النيل من الهوية الإسلامية.

ودافع آخرون عن المسلسل مؤكدين منطقية الأحداث ومتعجبين من الهجوم عليه، كما احتفوا بالعمل الفني لتجسيده تضحيات ضابط القوات الخاصة أحمد المنسي.

ويمثل المسلسل بعض ملامح السيرة الذاتية للعقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، وقد أصبح أيقونة قوات الصاعقة إثر مصرعه في عملية مسلحة استهدفت كتيبته في رمضان 2017.

يذكر أن محمد المنسي -شقيق العقيد أحمد المنسي- قد نشر على حسابه بموقع فيسبوك أن صنّاع المسلسل لم يأخذوا رأي الأسرة في عمل درامي يتناول سيرة نجلهم، وأن الأسرة ظنت في البداية أن الأمر مجرد مزحة، لكن بمرور الوقت ثبت أنه صار واقعا مؤكدا، وهو ما تسبب في إصابة والدة العقيد الراحل بضرر نفسي شديد.

ولجأت الأسرة إلى القضاء، وبعكس ما يحدث مع باقي المسلسلات، لم تنشر وسائل الإعلام أي معلومة عن الدعوى القضائية التي أقامتها أسرة الضابط الراحل ضد المسلسل وصنّاعه، ولم يستجب القائمون على المسلسل بالامتثال أمام النيابة بعد استدعائهم مرتين، وفق رواية شقيق المنسي.

ورفعت الأسرة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لسرعة البت في القضية وإيقاف تصوير المسلسل، لكن القضاء كان له رأي آخر، إذ تحوّلت القضية إلى محكمة عادية، رغم استيفاء القضية جميع الاشتراطات التي تتطلّبها محكمة الأمور المستعجلة.

لم تكن هذه المفاجأة الوحيدة، لكن دفاع محامي المسلسل شكك في عدم وجود صلة بين المنسي وأمه التي رُفعت الدعوى باسمها، وأن على المحكمة التأكد من أن نجل صاحبة الدعوى القضائية هو نفسه العقيد أحمد المنسي.

كما أكد شقيق المنسي أن المحامي اعتذر للأسرة بعد الجلسة، مؤكدا أنه لا يملك من الأمر شيئا، ومضيفا أن صنّاع العمل الدرامي مستعدون لدفع أي مبلغ لإنهاء القضية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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