فيروس كورونا
السبت 22 أغسطس 2020 22:30

دراسة على حفل موسيقي تكشف.. كيف ينتشر كورونا في التجمعات الكبيرة؟

مظاهرة ضد قيود الحكومة وسط تفشي مرض فيروس كورونا في برلين
رويترز
حضر حوالي1500متطوع، مجهزين بالكمامات ومطهرات الأيدي وأدوات تتبع، حفلا موسيقيا في مكان مغلق بألمانيا، السبت، في إطار دراسة لمحاكاة كيفية انتشار فيروس كورونا في التجمعات الكبيرة.

وضمن ما يسمى دراسة (ريستارت 19)، يرغب باحثون من المركز الطبي الجامعي في مدينة هاله في معرفة كيف يمكن تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية بأمان من دون تعريض السكان للخطر.

وتسلم المتطوعون كمامات من النوع الذي يُستخدم عادة في المستشفيات وزجاجات من مطهر اليدين "فلوريسنت" في حفل موسيقي للمغني ومؤلف الأغاني الألماني تيم بيندزكو في ساحة داخلية بمدينة لايبزيغ.

وقال شتيفان موريتس قائد فريق البحث في مؤتمر صحفي بعد الحفل الموسيقي "أنا راض للغاية عن الانضباط الذي أبداه المشاركون... لقد فوجئت بمدى انضباط الجميع في وضع الكمامات".

وأضاف أن من المتوقع ظهور نتائج هذه الدراسة، التي تمولها ولايتا ساكسونيا وساكسونيا أنهالت، خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وجرى تزويد المشاركين أيضا بأدوات تتبع الاتصال للمساعدة في تتبع المسافة بين رواد الحفل الموسيقي ولتحديد أي أجزاء من الساحة، مثل قاعات المدخل والمدرجات، التي قد يتجمع فيها الناس معا بشكل متقارب.

وطلب الباحثون من المشاركين تطهير أيديهم بانتظام باستخدام مطهر الفلورسنت حتى يتمكن العلماء، بمساعدة الضوء فوق البنفسجي، من معرفة الأسطح التي يتم ملامستها بشكل متكرر وتشكل خطرا لانتشار الفيروس.
وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 23.06 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 798997 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة خمسة ملايين و640749 حالة إصابة و 175397 حالة وفاة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة ثلاثة ملايين و 532230 حالة إصابة و 113358 حالة وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة مليونين و 975701 حالة إصابة و 55794 حالة وفاة.

وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 946976 حالة إصابة و 16189 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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