ظواهر فلكية
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 00:37

دراسة: "علامات على حياة" في سحب كوكب الزهرة.. إليك التفاصيل

صورة تخيلية لكواكب المجموعة الشمسية
صورة تخيلية لكواكب المجموعة الشمسية
غيتي
أظهرت دراسة لعماء فلك نشرت نتائجها، الإثنين، وجود جزيئات نادرة في سحب كوكب الزهرة تقدم "علامات على حياة" على أقرب كوكب للأرض.

وقال باحثون من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة إنهم قدروا أن سحب كوكب الزهرة تحتوي على الفوسفين بتركيز حوالي 20 جزيء في كل مليار.

وأضاف الباحثون أن اكتشاف الفوسفين، المكون من الهيدروجين والفوسفور، يمكن أن يشير إلى وجود مثل هذه "الحياة الهوائية خارج الأرض".

وقال العلماء، الذين نشروا نتيجة الدراسة في مجلة "نيتشر استرونومي"، إن الحسابات يبدو أنها تستبعد أن يكون الفوسفين ناتجا عن عمليات غير بيولوجية، مثل الانفجارات البركانية أو العواصف أو ضوء الشمس أو الغبار المعلق.

وقدر الباحثون أن المصادر غير البيولوجية قادرة على إنتاج أقل من واحد من عشرة آلاف من الفوسفين المكتشف من خلال المراصد في هاواي وشيلي.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية

اقرأ أيضا

Thumbnail
ديون الإمارات الأكبر على مؤشر سندات الأسواق الناشئة.. ماذا حدث؟
Thumbnail
وزير داخلية البحرين: العلاقات مع إسرائيل ستحمي مصالحنا
Thumbnail
نجا من موت محقق.. لحظة إنقاذ شخص من الغرق في تونس (فيديو)
Thumbnail
تطبيع اقتصادي بين أكبر مصرفين في الإمارات وإسرائيل
Thumbnail
لعدم حضوره للدوحة.. الاتحاد الآسيوي يشطب نتائج الوحدة الإماراتي في الأبطال

الأكثر قراءة

  1. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار
  2. شاهد: غواتيمالا تحيي "يوم الموتى" بطائرات ورقية عملاقة
  3. النظام السوري يقصف مسلحين سوريين في عرسال
  4. الكشف عن صورة شقيق زعيم كوريا الشمالية أثناء احتضاره
  5. بالصور: الاحتلال يعتدي على فلسطيني وأمه تستغيث ليتركوه