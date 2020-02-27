فرنسا
الجمعة 28 فبراير 2020 19:20

دراسة: ربع الفرنسيين لا يستحمون يوميا

غيتي
أظهرت دراسة أن ربع الفرنسيين لا يستحمون يوميا، في نتائج صادمة تتزامن مع انتشار الفيروس كورونا.

وبينت الدراسة، التي أجرتها المعهد الفرنسي للرأي العام (إيفوب)، أن "76 % فقط يستحمون بشكل كامل يوميا".

وأظهرت الدراسة أن النساء (81 %) يعتنين بنظافتهن الشخصية أكثر من الرجال (71 %). وتتدنى النسبة لدى الرجال عندما يكونون عاطلين عن العمل (60 %) و"ريفيين" (59 %) وفي سن 65 عاما وما فوق (57 %).

كما بينت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "لو باريزيان"، أن ربع الفرنسيين (25 %) "يغسلون اليدين بعد التمخط"، في دليل على "جهل القواعد الصحية الأساسية، رغم رسائل الصحة العامة (الموجهة للعامة) وأجواء انتشار الفيروسات السائدة حاليا".

كما أن 37 % من الأشخاص فقط يغسلون أيديهم لدى الخروج من وسائل النقل العام، فيما يفعل ذلك 71 % إثر الخروج من المراحيض.

وأجريت الدراسة على عينة من 2005 أشخاص في سن الثامنة عشرة وما فوق بين 31 من يناير/ كانون الثاني و3 من فبراير/ شباط لحساب شركة متخصصة في تنظيف المساكن غير المستوفية لشروط السكن.

المصدر
الفرنسية
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