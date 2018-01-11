طب وصحة
الخميس 11 يناير 2018 22:55

دراسة: حمية البحر المتوسط تكافح سرطان البروستاتا

تعتمد حمية البحر المتوسط على الإكثار من تناول الخضروات
تعتمد حمية البحر المتوسط على الإكثار من تناول الخضروات
غيتي
قالت دراسة اسبانية إن اتباع الرجال لنظام غذائي يعتمد على حمية البحر المتوسط قد يقي من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وتابع باحثون من معهد كارلوس الثالث التابع للمركز الوطني لعلم الأوبئة في العاصمة مدريد حالة 733 مريضًا بسرطان البروستاتا، بالإضافة إلى 1229 من الأشخاص الأصحاء.

وكان متوسط أعمار جميع من شاركوا في الدراسة 66 عاما.

وتم تقسيم المشاركين وفق درجة الالتزام بتناول تلك الحمية من الأدنى إلى الأعلى، ووجد الباحثون أن المشاركين الذين كانوا أكثر التزامًا بتناول تلك الحمية، كانت لديهم أورام البروستاتا أقل عدوانية حيث تقلصت تلك الأورام، فيما ظهر لدى غير المصابين بالمرض تأثيرًا وقائيًا ضد سرطان البروستاتا.

وقال فريق البحث إن الدراسة تظهر أن اتباع نظام غذائي يعتمد على حمية البحر المتوسط مفيد في الوقاية من سرطان البروستاتا، مما يعزز الاعتماد على هذه الحمية كوسيلة فعالة للحد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض التي تصيب الرجال وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لمراكز أمريكية، يعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطانات غير الجلدية شيوعًا بين الرجال، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما فما فوق.

وركزت أبحاث سابقة على دور حمية البحر المتوسط في الوقاية من العديد من الأمراض، ففي يوليو 2017، كشفت دراسة أمريكية أن "حمية البحر المتوسط قد تساعد على حماية الدماغ من التدهور المعرفي وآثار الشيخوخة عند التقدم في السن".

وكشفت أبحاث أخرى أجريت خلال عام 2014، أن هذه الحمية مفيدة في علاج السمنة والوقاية من مرض السكري، كما أنها تخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويتميز النظام الغذائي المعروف بحمية البحر المتوسط، بالاعتماد على زيت الزيتون كمصدر أساسي للدهون، بجانب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، وتناول الأسماك والدواجن على الأقل مرتين في الأسبوع، والحد من تناول اللحوم الحمراء.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
سرطان البروستاتا
حمية البحر المتوسط
دراسة علمية
حمية
وقاية

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