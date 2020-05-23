فيروس كورونا
السبت 23 مايو 2020 14:17

دراسة تحذر من ضرر يصيب الحوامل بسبب كورونا

المشكلات الخاصة بتدفق الدم من المشيمة قد يؤدي إلى عرقلة نمو الجنين
رويترز
قال باحثون إن دلائل أظهرت تضرر مشيمات 16 امرأة حاملا أصبن بفيروس كورونا خلال اختبارات عادية في مستشفى بشيكاغو ما يشير إلى أن النساء المصابات ربما يحتجن لمتابعة دقيقة خلال الحمل.

ووضعت 15 امرأة منهن أطفالا أصحاء في حين أجهضت واحدة. وأثبتت الاختبارات عدم إصابة أي من الأطفال الأحياء بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ووجدت الدراسة التي نشرتها دورية علم الأمراض السريري الأمريكية أن 12 من هؤلاء النساء أو 80% منهن كن مصابات بنوع من الإصابة التي يمكن أن تعرقل تدفق الدم من الأم إلى الجنين يسمى سوء تدفق الأوعية الدموية. وكانت 6 منهن أو 40% مصابات بجلطات دموية في المشيمة.

وأظهرت مجموعة مقارنة تاريخية وجود سوء تدفق الأوعية الدموية لدى 55% من المريضات وجلطات دموية في المشيمة في 9% من الحالات.

وضم البحث نساء وضعن مواليد في مستشفى نورث وسترن برنتيس للنساء فيما بين 15 مارس/ آذار والخامس من مايو/ أيار.

وقال الطبيب جيفري غولدشتين أخصائي علم الأمراض بالمستشفى ومعد الدراسة: ” هذه النتائج تدعم احتمال أن هناك شيئا ما في فيروس كورونا يكون جلطات وذلك يحدث في المشيمة“.

احتمال وفاة الجنين

وأضاف أن المشكلات الخاصة بتدفق الدم من المشيمة قد يؤدي إلى عرقلة نمو الجنين وانخفاض مستويات السائل المحيط به بل وإلى وفاة الجنين.

وتوجد تقارير عن حدوث جلطات دموية في المرضي البالغين المصابين بكوفيد-19 تؤدي إلى جلطات دماغية.

ولكن في هذه الدراسة لم يكن على ما يبدو أي من الأطفال الأحياء الـ 15 يعاني من أي مشكلات صحية.

وقال غولدشتين إن من المنطقي مواصلة متابعة الأطفال المولودين لأمهات مصابات بفيروس كورونا لتحديد ما إذا كانوا يواجهون أي مشكلات.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كورونا
حوامل
جنين

اقرأ أيضا

Thumbnail
لماذا تركتم تركيا تُغّير الموازين في ليبيا؟!  
Thumbnail
كورونا.. البرازيل تقفز إلى المركز الثاني في الإصابات وآلاف الوفيات بالإكوادور
Thumbnail
دراسة: عقار روج له ترمب على أنه علاج لكورونا يزيد خطر الوفاة
Thumbnail
تركي آل الشيخ يحطم تلفازا بعد خسارته في البلاي ستيشن.. ومغردون: عقليات صغيرة (فيديو)
Thumbnail
تونس.. عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 486.2 مليون دولار

الأكثر قراءة

  1. دراسة تحذر من ضرر يصيب الحوامل بسبب كورونا
  2. كورونا.. البرازيل تقفز إلى المركز الثاني في الإصابات وآلاف الوفيات بالإكوادور
  3. دراسة: عقار روج له ترمب على أنه علاج لكورونا يزيد خطر الوفاة
  4. تركي آل الشيخ يحطم تلفازا بعد خسارته في البلاي ستيشن.. ومغردون: عقليات صغيرة (فيديو)
  5. تونس.. عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 486.2 مليون دولار