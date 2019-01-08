طب وصحة
الثلاثاء 8 يناير 2019 15:05

دراسة تحذر: تقلبات الدخل الشديدة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة

صورة أرشيفية
غيتي
وجدت دراسة جديدة أن التقلبات الشديدة غير المتوقعة في الدخل يمكن أن تضاعف خطر الوفاة المبكرة، خصوصا جراء الأمراض القلبية الوعائية.

وجدت الدراسة التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية أن "التراجع المفاجئ وغير المتوقع في الدخل الشخصي خلال فترة الشباب مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض قلبي أو الوفاة المفاجئة.  

النساء والأمريكيون الأفارقة أكثر احتمالا للضرر:
  • وجدت الدراسة أن النساء والأمريكيين الأفارقة أكثر احتمالا للتضرر من هذا الأمر، من الرجال البيض في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لأنهم الأكثر احتمالا للتعرض لتقلبات الدخل. 
  • اطلعت الدراسة على بيانات المشاركين من دراسة سابقة بشأن أمراض القلب الوعائية في البالغين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و 35 عاما عندما بدأت الدراسة في عام 1999. مازال الأفراد الذين يبلغ عددهم نحو أربعة آلاف، يتم إخضاعهم للدراسة حتى اليوم.   
  • وجدت البيانات المجمعة ثمة صلة بين الدخل والصحة، ولكنها لم تتمكن من تحديد سبب هذه الصلة. 
  • يقول مؤلف الدراسة الرئيسي، تالي إلفاسي من كلية ميلر للطب بجامعة ميامي فلوريدا، إن "تقلبات الدخل تمثل تهديدا صحيا عاما متزايدا" نظرا لأن الإعانات الاجتماعية وهي بمثابة شبكة أمان، مازالت تواجه الخفض. 
  • خلُص إلفاسي إلى أن الدراسة قائمة على الملاحظة في طبيعتها، وهي ليست بالتأكيد تقييما لمثل هذه البرامج، وعلى ذلك فإن النتائج تلقي الضوء على أن التغيرات السلبية الكبيرة في الدخل قد تكون مضرة لصحة القلب وقد تساهم في الوفاة المبكرة". 
المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الوفاة المبكرة
أمراض القلب
الدخل
دراسة
النساء
احتمال

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