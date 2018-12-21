الجمعة 21 ديسمبر 2018 15:08
دراسة تحذر.. البدانة مسؤولة عن كثير من حالات الإصابة بالسرطان
أشارت دراسة حديثة إلى أن زيادة وزن الجسم مسؤولة عن حوالي 4% من جميع حالات السرطان في العالم، ونسبة كبيرة من الأورام الخبيثة التي تم تشخيصها في البلدان النامية.
وقال الباحثون في دورية CA: A Cancer Journal for Clinicians)) سي.إيه- إيه كانسر جورنال فور كلينيكانز، إنه اعتبارا من 2012. كانت زيادة الوزن مسؤولة عن 544 ألف و300 حالة سرطان تم تشخيصها سنويا في جميع أنحاء العالم.
ما علاقة السرطان بزيادة الوزن؟
- في حين مثّل الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة نسبة 1% فقط من حالات السرطان في البلدان منخفضة الدخل، فقد شكلوا 7 إلى 8% من حالات السرطان التي تم تشخيصها في بعض الدول الغربية ذات الدخل المرتفع وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- تقول هيوانا سونغ التي قادت فريق الدراسة وهي من جمعية السرطان الأمريكية في أتلانتا "لا يعرف كثير من الناس عن علاقة زيادة الوزن بالسرطان".
- سونغ أوضحت في رسالة بالبريد الإلكتروني "إن محاولة الحصول على وزن صحي والمحافظة عليه أمر مهم وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان".
- ذكر الباحثون أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والبدانة زادت في جميع أنحاء العالم منذ السبعينيات، واعتبارا من عام 2016 كان 40 % من البالغين و18 % من الأطفال في سن الدراسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من بين ملياري شخص بالغ و340 مليون طفل في جميع أنحاء العالم.
- الباحثون، قالوا إنه بينما زادت نسبة الذي يعانون من زيادة الوزن بسرعة في معظم الدول وبين كل المجموعات السكانية كانت الزيادة أكثر وضوحا في بعض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تبنت أسلوب حياة غربيا مع القليل من التمارين والكثير من الأطعمة غير الصحية.
- سونغ قالت "من المعتقد أن الارتفاع المتزامن في زيادة الوزن في جميع البلدان تقريبا كان مدفوعا إلى حد كبير بالتغيرات التي طرأت على النظام الغذائي العالمي والتي تركز على الأطعمة عالية الطاقة والقيمة الغذائية إلى جانب انخفاض فرص ممارسة النشاط البدني".
- يرتبط الوزن الزائد والسمنة ارتباطا وثيقا بزيادة مخاطر الإصابة بنحو 13 نوعا من الأورام وهي سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرحم والمريء والمرارة والكلى والكبد والمبيض والبنكرياس والمعدة والغدة الدرقية والمخ والحبل الشوكي وخلايا الدم.
- في الآونة الأخيرة ربطت بعض الأبحاث بين زيادة الوزن ومخاطر الإصابة بأورام البروستاتا وكذلك سرطان الفم والحلق.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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