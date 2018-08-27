الاثنين 27 أغسطس 2018 12:33
دراسة: النساء يلتقطن صور السيلفي المثيرة للتنافس مع أخريات
خلصت دراسة جديدة أجرتها جامعة أسترالية إلى أن النساء يلتقطن الصور الذاتية (سيلفي) المثيرة للتنافس مع نساء أخريات.
وتوصلت الدراسة التي نشرت اليوم الإثنين في مجلة "بروسيدنجس أوف ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز" إلى أن النساء يلتقطن الصور السيلفي المثيرة في بيئات تتسم بمزيد من التفاوت الاقتصادي، وليس في الأماكن التي قد يتعرضن فيها للاضطهاد بسبب جنسهن.
أبرز ما جاء في الدراسة:
- حلل الباحثون أكثر من 68 ألف صورة شخصية، أو سيلفي، ذات طابع مثير منشورة على موقعي "انستغرام" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي في 113 دولة.
- بحث الدارسون بشأن الأماكن التي يتم فيها التقاط معظم صور السيلفي في العالم.
- وجد الباحثون ارتباطا مباشرا بين انتشار صور السيلفي المثيرة وبين التفاوت في الدخل.
- يزيد طابع الإثارة في البيئات التي تكون فيها الدخول غير متساوية وينشغل الناس بالمكانة الاجتماعية النسبية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الألمانية
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