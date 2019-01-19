السبت 19 يناير 2019 15:36
دراسة: الروبوتات لن تقوم بوظائف البشر
قالت شركة مانباور للتوظيف في دراسة مسحية إن المخاوف من أن الروبوتات ستسرق وظائف الناس لا أساس لها.
وتأتي الدراسة مع تزايد عدد الشركات التي تخطط لزيادة القوى العاملة أو الحفاظ عليها نتيجة التشغيل الآلي.
التفاصيل
- استطلع التقرير آراء 19 ألف شركة في 44 دولة وخلص إلى أن 69 في المئة من الشركات تعتزم الحفاظ على حجم قوتها العاملة بينما أرادت 18 في المئة من الشركات تعيين المزيد من الأشخاص نتيجة التشغيل الآلي. وكانت هذه أعلى نتيجة في ثلاث سنوات.
- أضاف التقرير أن 24 في المئة من الشركات التي ستستثمر في التشغيل الآلي والتقنيات الرقمية خلال العامين المقبلين تعتزم زيادة الوظائف مقارنة بنحو 18 في المئة من الشركات التي لن تستثمر في التشغيل الآلي.
- قالت 9 في المئة من الشركات حسب المسح السنوي إن التشغيل الآلي سيؤدي بشكل مباشر إلى خسارة وظائف بينما قالت 4 في المئة من الشركات إنها لا تعرف بعد ما التأثير الذي سيحدثه ذلك.
- جوناس برايسينج رئيس مجلس إدارة مجموعة مانباور: المزيد والمزيد من الروبوتات تنضم للقوى العاملة لكن كذلك البشر.
المصدر
رويترز