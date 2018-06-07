دراسة: الخطوط القطرية ومطار حمد الأفضل في العالم في 2018

أظهرت دراسة سنوية تعدها مؤسسة مختصة بشؤون الطيران أن مطار حمد والخطوط الجوية القطرية قد حلا في المركز الأول كأفضل مطار وأفضل شركة طيران في العالم لعام 2018.

واعتمدت الدراسة، التي أعدتها مؤسسة "إيرهيلب" التي تدافع عن حقوق المسافرين بالجو في العالم، على ثلاثة عوامل في تقييم جودة خدمات السفر وهي: أداء شركات الطيران من ناحية انضباطها بالتوقيتات، وجودة الخدمة (بناء على تقييمات العملاء) وتعامل الشركات مع شكاوى العملاء.

ووفقا لهذه الدراسة، التي نشرتها وكالة بلومبرغ الأمريكية (الأربعاء)، فقد جاءت الخطوط القطرية في المركز الأول بمعدل أداء وصل إلى 89%، تلتها شركة لوفتهانزا الألمانية، ثم شركة طيران الاتحاد الإماراتية في المركز الثالث، ثم خطوط طيران سنغافورة، ثم الخطوط الجوية الجنوب أفريقية.

وأوضحت شركة "إيرهيلب" أن الدراسة شملت 72 شركة طيران.

وفي تقييم الدراسة لأفضل المطارات في العالم حلّ مطار حمد الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في المركز الأول كأفضل مطار في العالم لعام 2018، تلاه مطار أثينا الدولي في اليونان، ثم مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان، ثم مطار كولون بون في ألمانيا، ثم مطار سنغافورة تشانغي.

وقالت شركة "إيرهيلب" إن تقييمها شمل 141 مطارا حول العالم، واعتمد على 3 عوامل أيضا، وهي: مدى انضباط المطار بالتوقيتات المعلنة لعملياته، وجودة الخدمة، ومدى رضا المستهلكين عن الخدمة.