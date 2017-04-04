صحة
الثلاثاء 4 أبريل 2017 21:35

دراسة: التدليك علاج فعال لآلام أسفل الظهر

غيتي
أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن التدليك يعد علاجا فعالا لآلام أسفل الظهر المزمنة، التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى إعاقة الحركة أو الجلوس أو الوقوف بشكل طبيعي.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة إنديانا الأمريكية، ونشروا نتائجها الثلاثاء، في دورية (Pain Medicine).

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون مجموعة من مرضى يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة، وتمت إحالتهم إلى معالج التدليك في تجربة سريرية استمرت 10 جلسات تدليك.

ووجد الباحثون أن أكثر من 50% من الذين شاركوا في الدراسة شعروا بتحسن.

وقال الباحثون، إن نتائج الدراسة يمكن أن تحفز مقدمي الرعاية الصحية الأولية، لإقناع المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة بمحاولة اللجوء إلى جلسات العلاج بالتدليك.

وأضافوا أن هناك حاجة إلى مواصلة البحث وإجراء دراسات على عينة أكبر من المرضى لرصد التكلفة والفوائد العلاجية للتدليك.

ووفقا لدراسة سابقة، فإن حوالي 80% من الأمريكيين يعانون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، كما أن أكثر من ثلث البالغين يقولون إن آلام أسفل الظهر قد تؤثر على أداء مهامهم اليومية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
آلام الظهر
دراسة طبية
تدليك

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