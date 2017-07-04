الإسلاموفوبيا
الثلاثاء 4 يوليو 2017 12:09

دراسة: الإعلام يضاعف تغطيته للهجمات المتهم بتنفيذها مسلمون 5 مرات

تفجير مارثون بوسطن عام 2013
كشفت دراسة أمريكية، الإثنين، أن التغطية الإعلامية للهجمات المتهم فيها مسلمون، تتضاعف 5 مرات، مقارنًة بتلك المخصصة لتغطية الهجمات التي يرتكبها غير المسلمين.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة جورجيا الأمريكية، بالولاية التي تحمل الاسم ذاته (جنوب شرق)، إلى أن اهتمام وسائل الإعلام بالهجمات التي يرتكبها مسلمون تزداد بنسبة 449 %، مقارنة بالهجمات المماثلة، التي يتهم فيها أشخاص لا يتبعون الإسلام.

واعتمدت الدراسة على رصد جميع التغطيات الصحفية التي تناولت أي هجمة تقع على الأراضي الأمريكية، خلال الفترة ما بين الأعوام 2011 و2015.

كما أوضحت الدراسة أن المسلمين كانوا مسؤولين عن 12.4 % فقط من الهجمات "الإرهابية"،  خلال فترة البحث، لكن في المقابل يحظون باهتمام إعلامي يتخطى 41.1 % من حجم التغطية الإعلامية الخبرية للصحف الأمريكية.

وفي السياق، أشارت الدراسة إلى أن التفجير الذي استهدف من خلاله شخصين مسلمين، ماراثون بوسطن عام 2013، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص، حظى بتغطية إعلامية صحفية تخطت 20 % من إجمالي التغطيات الخبرية التي تناولت الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال 5 سنوات، فترة البحث.

وفي المقابل، لفت باحثو جامعة جورجيا، إلى أن حادث القتل الذي ارتكبه المواطن ذو البشرة البيضاء ديلان رون، في إحدى الكنائس الأمريكية الأفريقية، بولاية كارولينا الجنوبية، ونتج عنه مقتل 9 أشخاص، لم يحظ باهتمام إعلامي يزيد عن 7.4 % مقارنة بالتغطيات الإعلامية التي تتناول الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

المصدر
الأناضول
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دراسة أمريكية
الإسلام
تفجير بوسطن
هجمات إرهابية
إسلاموفوبيا

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