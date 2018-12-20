دراسة أمريكية: مصر من الأكثر عرضة لوقوع مذابح جماعية في 2019

تصدرت مصر والكونغوالديمقراطية وأفغانستان قائمة الدول المتوقع أن تشهد عمليات قتل جماعية على نطاق واسع خلال العام 2019 ، وفق دراسة أجرتها وحدة الإنذار المبكر لمركزالهولوكوست الأمريكي

وتستخدم وحدة الإنذار المبكر وسائل قياس كمية وكيفية لرصد الدول التي تتوافر فيها مؤشرات على حدوث مذابح جماعية لم تقع بعد على نطاق كبير، لكن مخاطر وقوع هذه النوعية من أعمال العنف تكون عالية وواضحة للعيان ويتم رصدها بهدف العمل على تجنب وقوعها.

وذكرت نتائج الدراسة التي حصل عليها موقع " الجزيرة مباشر" أن التقييم اعتمد على مراجعة بيانات تاريخ العنف في البلدان المختلفة والتي يعود بعضها لأكثر من سبعين عاما، وكذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر" آلة التعرف على الخوارزميات" لتحديد سمات الدولة والأنماط السائدة في تعاملات النظم الحاكمة خلال العامين السابقين على وقوع مذابح جماعية فيها لمقارنتها مع بلدان أخرى وتحديد أيها الأكثر عرضة لوقوع مذابح مشابهة.

أهم نتائج دراسة وحدة الإنذار المبكر:

أولا: الكونغو الديمقراطية

تعاني الكونغو الديمقراطية من أزمة سياسية مستحكمة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وشهدت البلاد العديد من الصراعات العنيفة في الأقاليم التي تقع في أطراف البلاد.

احتلت الكونغو قائمة التصنيف للدول الأكثر عرضة لوقوع مذابح وأعمال قتل جماعية منذ إطلاق التصنيف في العام 2014 الماضي، حيث قفزت من المركز العاشر في العام 2016 إلى المركز الثاني في العام 2017 – 2018 وتحتل في هذا التقرير الأحدث المركز الأول دون منازع في العام 2018- 2019 .

العنف في إقليم (كاساي) الجنوبي وقد اشتمل على انتهاكات خطيرة قامت بها الحكومة وقوى غير حكومية في الإقليم، يمكن أن تمثل حافزا مشجعا لوقوع أعمال قتل جماعية تمتد من هذا الإقليم الجنوبي لبقية أنحاء البلاد.

أعمال القتل الجماعية التي تتم في المناطق الشرقية في الكونغو الديمقراطية اعتبرت عمليات مستمرة ولم يتم إخضاعها للتقييم في هذا المؤشر لتقدير مخاطر اندلاع مذابح وعمليات قتل جماعية.

يحذر الخبراء من أن الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري يوم 23 من الشهر الجاري سوف تترافق مع أعمال عنف سياسية متزايدة بالنظر إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تشهد عملية انتقال سلمي للسلطة على الإطلاق.

لن يكون مستغربا في التقييم النهائي أن تواجه الكونغو الديمقراطية مخاطر عالية لوقوع سلسلة جديدة من أعمال العنف وربما المذابح وأعمال القتل الجماعية التي تقودها الدولة أو التي لا تقودها الدولة خلال العام 2019 المقبل.

ثانيا: أفغانستان

تحتل أفغانستان المركز الثاني في تصنيف مخاطر وقوع مذابح وأعمال قتل جماعية في العام 2019 المقبل

مثل الكونغو، فإن أفغانستان تشهد سلسلة من عمليات القتل الجماعية التي تقودها جماعات غير حكومية مثل حركة طالبان الأفغانية.

تقرير تقدير مخاطر القتل الجماعي والمذابح في أفغانستان يرتبط بفرصة وقوعها وليس باحتمالية وقوع هجمات من طالبان أو زيادة وتيرة تلك الهجمات.

تتضمن عناصر المخاطرة – وفقا للتصنيف- تراجع حرية الحركة بالنسبة للرجال في هذا البلد، ثم نمط الحوكمة القائم على الفرد مع مجموعة من الأشخاص المرتبطين بهذا الفرد الذي يحكم البلاد بطريقة فردية واضحة، وهو ما يساهم في احتلال أفغانستان هذا التصنيف العالي في مخاطر وقوع مذابح وعمليات قتل جماعية.

ثالثا: جمهورية مصر العربية

تحتل مصر المرتبة الثالثة في تصنيف مخاطر وقوع مذابح وعمليات قتل جماعية وفقا للتصنيف.

يعتبر التصنيف مصر الأعلى بين بقية دول العالم رغم عدم وقوع عمليات قتل جماعية حسب وحدة الإنذار المبكر.

تواجه مصر تحديات هائلة وخروقات كبيرة في مجال حقوق الانسان.

هناك تقارير عن وقوع هجمات على نطاق واسع من جانب الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية على المسيحيين والمسلمين الصوفيين، والعنف الذي يمارس ضد المدنيين سواء من المتمردين أو من القوات الحكومية والجيش في شبه جزيرة سيناء.

عناصر مشتركة بين مصر وأفغانستان والكونغو:

تؤكد الدراسة أن الدول الثلاث التي احتلت قمة التصنيف للعام 2019 المقبل لديها عناصر متشابهة هي التي رشحتها لاحتلال قمة تصنيف المخاطر ومن بين تلك العناصر المشتركة أنها جميعا تشترك في أن نظمها السياسية عبارة عن خليط من سمات الحكم الفردي الأوتوقراطي مع بعض المظاهر الديمقراطية الشكلية في ذات الوقت.

تشترك مصر وأفغانستان والكونغو في أن لديها جميعا عددا كبيرا من السكان وتاريخا طويلا من عمليات القتل الجماعي والمذابح، نسبة عالية من معدلات وفيات الأطفال، والتقييد الواضح لحرية الحركة بالنسبة للرجال في تلك الدول.

يعتمد نموذج تصنيف مخاطر المذابح وعمليات القتل الجماعية التابع لوحدة الإنذار المبكر على متغير مهم وهو (حرية التنقل والحركة بالنسبة للرجال)، وهو أيضا يرتبط بمتغيرات مشروع الديمقراطية الذي يركز على حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال والنساء معا، غير أن تصنيف وحدة الإنذار المبكر للقتل الجماعي والمذابح أثبت أن المتغير الخاص به وهو حرية الحركة والتنقل بالنسبة للرجال هو الأكثر فائدة في مجال رصد مخاطر المذابح والقتل الجماعي في البلدان المختلفة.

وفقا لمتغيرات مشروع الديمقراطية، فإن جمهورية مصر العربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية شهدتا انقلابات عسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، كما أن حكومتي البلدين أقرتا عمليات قتل سياسية بشكل جماعي وفردي.

ماذا عن البلدان الأخرى في العالم؟

بالإضافة إلى تلك الدول الثلاث (مصر وأفغانستان والكونغو) التي تم تحديدها باعتبارها الأكثر عرضة في العالم لوقوع عمليات قتل جماعية ومذابح، تضمن التصنيف دولا أخرى تتعرض لمخاطر أقل وفقا للتصنيف.

1- دول ذات مخاطر عالية وتحت تهديد مستمر بوقوع أحداث قتل جماعية جديدة هي: اليمن – تركيا – بوروندي.

2- دول يتصاعد فيها خطر وقوع عمليات قتل جماعية هي: زيمبابوي والكاميرون.

3- دول لديها نتائج غير متوقعة بالنظر إلى حالة الاستقرار النسبية التي تعيشها وسمعتها الدولية في مجال وقوع عمليات قتل جماعية ومذابح هي: أنغولا، ساحل العاج وهاييتي.

4- دول من المتوقع أن تحتل مراكز متقدمة في التصنيف المقبل لمخاطر وقوع عمليات للقتل الجماعي والمذابح مثل حالة فنزويلا في أمريكا اللاتينية.

خلفية: