الأربعاء 29 أغسطس 2018 20:27
دراسة ألمانية: الأمومة تؤثر على الصحة الذهنية للنساء
انتهت دراسة ألمانية إلى أن الصحة الذهنية لكثير من النساء تتأثر بشكل ملحوظ في السنوات التالية للولادة.
وأظهرت الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو)، ونُشِرَتْ في برلين (الأربعاء)، أن ما يقرب من واحدة من كل ثلاث نساء (5ر29%) عانت من " تدهور كبير" في صحتها الذهنية في السنوات السبع الأولى من الأمومة.
تفاصيل الدارسة:
- تأكد الباحثون من التأثير المعاكس، إذ أوضحت الدراسة أن نحو واحدة من كل خمس نساء (19%) شعرن بتحسن ملحوظ في السنوات التالية بعد السنوات السبع.
- شملت الدراسة أسئلة عن عدد مرات انسحاب النساء بسبب مشاكل نفسية، والمرات التي شعرن فيها بالإحباط، وتلك التي شعرن فيها بالتوازن، أو الامتلاء بالطاقة الكاملة.
- أظهرت الدراسة تدهورا في الصحة الذهنية للنساء اللاتي ليس لديهن أطفال ولكن بدرجة أقل من النساء الأمهات.
- أوضحت الدراسة أن تدهور الصحة الذهنية للأمهات ظهر بشكل خاص في الفترة بين السنة الرابعة والسابعة بعد الولادة.
- ماركو جيسلمان، من معهد (دي آي دبليو) قال نحن نفسر ذلك بأن الصورة النمطية للأم العاملة في هذه المرحلة تصبح مضطربة، وأن هذه المرحلة تشهد علاقة متوترة واضطرابات مرتبطة بالصحة.
- أعلن المعهد أنه من الممكن تخفيف أعباء الأمهات من خلال توسيع نطاق قطاع رعاية الأطفال وإلغاء ضريبة الدخل المشتركة للزوجين.
- استندت الدراسة إلى بيانات لجنة مختصة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الفترة بين عامي 2002 و2016.
- جمعت الدارسة بيانات عن دخل وتعليم وصحة 15 ألف أسرة في ألمانيا، وكان الدافع للدراسة نقاش أثير في 2015 حول موضوع " الندم على الأمومة".
المصدر
الألمانية
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