دب عملاق يحاول الفتك بمدربه أثناء عرض سيرك (فيديو)

وثق مقطع مصور لقطات مرعبة لدب أسود يزن 200 كيلوغرام (440 رطلًا)، وهو يهاجم مدربه خلال عرض سيرك في الصين بعد أن منع المدرب، الدب من تناول الأطعمة التي ألقاها له الجمهور.

وتُظهر اللقطات المرعبة الدب العملاق وهو يعض ويصطدم بالمروض ويسقطه على الأرض، بينما يضرب طاقم آخر الحيوان بشكل متكرر بالعصي، في محاولة لإجباره على ترك زميلهم.

وأفادت وسائل إعلام صينية أن مدرب الحيوانات نجا من الموت دون إصابات خطيرة حيث تم قطع أسنان الدب مثل الشبل لمنعه من إيذاء الناس.

ووقع الحادث خلال عرض سيرك يوم الجمعة في بويانغ بمقاطعة خنان في وسط الصين، وتظهر مقاطع الفيديو المرعبة الدب الأسود وهو يهاجم مدربه الذي كان يكافح للهروب داخل المسرح المسيَّج.

وهُرع أحد الموظفين في البداية لإنقاذ زميله بضرب ظهر الحيوان ومحاولة إجباره على إطلاق سراح المدرب، ثم انضم إليه رجلان آخران حيث شوهدوا وهم يضربون الحيوان بالعصي الطويلة.

وقال شاهد عيان، إن الدب شن الهجوم، بعد أن ضربه مروضه الذي منعه من "أكل نقانق ألقاها له صبي" لأنه كان لايزال يؤدي العرض.

ويُصنف هذا الدب الأسود الآسيوي، على أنه عرضة للانقراض وهو مدرج ضمن الفئة الثانية لحماية الحياة البرية في الصين.

وأثار الحادث غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حث محبو الحيوانات والمنظمات، السلطات على وقف مثل هذه العروض "المزعجة"، بينما تتزايد دعوات جمعية الرفق بالحيوان الدولية، لتحسين رعاية الحيوانات في الصين.

وأفادت تقارير محلية أن السيرك أُغلق في أعقاب حادثة الجمعة أثناء التحقيق من قبل المسؤولين المحليين.

وسلطت جائحة كورونا، الضوء على قضية رعاية الحيوانات في الصين حيث يتدافع المسؤولون لسن قوانين لحماية الحياة البرية، وتم الكشف أخيرا عن أحداث مماثلة فيما يتعلق بسوء معاملة الحيوانات في أعقاب الأزمة الصحية.