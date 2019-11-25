الاثنين 25 نوفمبر 2019 18:09
دايلمر: السحابية الأوربية أهم من برنامج الفضاء
طالب رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، فيلفريد بورت، بضخ استثمارات سريعة لتأسيس بنية تحتية أوربية للبيانات.
التفاصيل
- قال بورت: في ضوء المحادثات الجارية حول برنامج فضاء أوربي وتمويله: "في رأيي، السحابية الأوربية أهم من برنامج فضاء أوربي، لذلك ينبغي استثمار الأموال والطاقة في هذا المجال".
- أكد بورت ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ سحابية أوربية، موضحا أنه ليس من المجدي الشكوى من أنه لا يوجد حتى الآن سحابية أوربية قادرة على منافسة الأمريكيين والصينيين.
- بحسب خطط الحكومة الألمانية، فإنه من المنتظر الربط بين شركات تكنولوجيا معلومات ألمانية وأوربية مستقبلا في شبكة يمكن من خلالها أن تقوم الشركات بتخزين ومعالجة بيانتها في أمان وبالصورة التي تحددها.
- من المفترض أن تمهد هذه الشبكة السحابية التي تحمل اسم "جيكا-إكس" الطريق لنماذج أعمال رقمية.
- من المنتظر البدء في تشغيل هذه الشبكة بحلول نهاية 2020.
- ما زال هناك الكثير من المسائل غير المحسومة في هذا المشروع، مثل التكاليف والتمويل. من المنتظر أن ينافس هذا المشروع شركات أمريكية عملاقة في خدمات السحابية، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل.
- أكد بورت أن أوربا وألمانيا لا تنقصهما أية كفاءات ابتكارية لإنشاء بنية تحتية أوربية للبيانات قادرة على المنافسة، وقال: "إذا ركزنا على براءات الاختراع على سبيل المثال، سنجد أن هناك الكثير مما تم اختراعه وبحثه في أوربا وألمانيا أيضا"، موضحا أن المشكلة تكمن في تطبيق نتائج الأبحاث في عالم اقتصادي حقيقي.
- وأضاف: "هذه النتائج لا تصلنا بالسرعة الكافية في السوق. ينقصنا للأسف القليل من الاستعداد للمخاطرة، الذي ربما نجده في الولايات المتحدة وإسرائيل والصين".
المصدر
الألمانية
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