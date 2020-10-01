دافع عن أبيه فقتلته الشرطة.. "كلنا عويس الراوي" يتصدر في مصر
وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الأمن أطلقت النار على الشاب عويس عبد الحميد علي الراوي، بعد مشادة بينهم وبين والده، خلال مداهمة منزلهم للبحث عن أحد أقاربه بدعوى مشاركته في المظاهرات المناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة الماضية إلا أنها لم تجده.
تقول بعض الروايات إن #عويس_الراوي ثار لإهانة والده عندما صفعه أحد الضباط فرد عليه الصفعة فأرداه الضابط قتيلا وهرب— سمير العركى (@s_alaraki) October 1, 2020
يتحول عويس من مجرد مواطن مجهول إلى رمز للرجولة والعزة والإباء وسيخلد في ذاكرة المصريين على أنه رجل#كلنا_عويس_الراوى #الشرطه_في_خدمه_الكلب pic.twitter.com/7hPX9heYOy
وقال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق جنازة الشاب بعد هتافات المشيعين المناهضة للداخلية والمطالبة بالقصاص لمقتله برصاص قوة أمنية داهمت منزله فجر الأربعاء في جزيرة العوامية بالأقصر.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سماع صوت طلقات الرصاص أمام منزل القتيل، ولحظة المداهمة ومسارعة قوات الأمن في مغادرة المكان بعدها.
وكان وسم (#الداخلية_بلطجية) قد تصدر قائمة التفاعل على تويتر في مصر، عقب مقتل الراوي، وهو إحد الهتافات المرتبطة بثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك وكانت بداية شرارتها مقتل الشاب خالد سعيد على يد الشرطة آنذاك.
ويتصاعد الحشد الإلكتروني والدعوات للتظاهر يوم غد الجمعة، للمطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه، تحت وسم (#جمعه_الغضب_الثانيه) وسط توقعات بتأجج الاحتجاجات المتواصلة منذ 20 سبتمبر، واتساع رقعتها.
ومبلغ العلم فيه أنه رجل#كلنا_عويس_الراوي pic.twitter.com/XSB9J4eZCw— سليم عزوز (@selimazouz1) October 1, 2020
ومنذ أيام، تشهد محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات تطالب بإسقاط السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير، وتم اعتقال العشرات في محافظات عدة.
وفي الآونة الأخيرة، عدد ناشطو على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت مع أزمات وباء كورونا وسد النهضة والأزمة الليبية.
كما رصد الناشطون عبر مقاطع مصورة، شكواهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
اقرأ أيضًا:
"الداخلية بلطجية".. اشتباكات في الأقصر بعد مقتل شاب برصاص الشرطة (فيديو)
وسم #كلنا_عويس_الراوي يتصدر تويتر بعد مقتله على يد الشرطة أمام والده بمنطقة العوامية في #الأقصر pic.twitter.com/pCMU0SPN2G— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 1, 2020
الداخلية بلطجية ربما يكون— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) October 1, 2020
تسطيح مخل للواقع البائس في مصر!
الداخلية مجرد عصا سوداء
لإرهاب الشعب
بينما البلطجية هم من يحكمون مصر منذ 68عام
راجعوا التاريخ
بعد44 يوم فقط من إنقلاب يوليو تموز
أعدموا خميس والبقري!#كلنا_عويس_الراوي#الداخلية_في_خدمة_الكلب #الداخليه_بلطجيه#save_luxor
صدق اللي قال #الشرطه_في_خدمه_الكلب— Osama Gaweesh (@osgaweesh) October 1, 2020
قتل وسحل وظلم وفجر ، جرائم يرتكبها جهاز من المفترض أن يعمل لخدمة الشعب ولكنه أصبح أداة قمع وتنكيل في يد السلطة.
بكره يا باشا الثورة تقوم
متخليش عالكتف نجوم#الداخلية_بلطجية #الشعب_يريد_إسقاط_النظام #ارحل_يا_سيسي
#كلنا_عويس_الراوي pic.twitter.com/tyAAx7l38n
تخيل يبقي كل جرمك أنك رفضت الإهانة لابوك من ضابط شرطة وسخة فدفعت عمرك ثمن رجولتك عاشت راجل من ضهر راجل وموت شهيد حق جاااي ي ولد صعيد مصر #كلنا_عويس_الراوي https://t.co/2gHAmzcVE4#كلنا_عويس_الراوي pic.twitter.com/o27xmzz97y— عمو وائل (@wJm4OOr9weIRDat) October 1, 2020
بعد نحو أسبوعين من تورطها في قتل مواطن بالجيزة.. ضحية جديدة لرصاص الشرطة في #الأقصر— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 1, 2020
ووسم #كلنا_عويس_الراوي يتصدر تويتر pic.twitter.com/c1qxCMhp4Y