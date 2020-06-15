مصر
الاثنين 15 يونيو 2020 20:37

دار الإفتاء المصرية تثير الجدل بتغريدة عن الانتحار.. ما القصة؟

دار الإفتاء المصرية
أرشيف
أثارت تغريدة لدار الإفتاء المصرية عن الانتحار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أوردت فيها الدار الحكم الشرعي في الانتحار.

وكتبت دار الإفتاء في التغريدة إن " الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين".

وتسببت التغريدة في تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت بالتزامن مع انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي والمقيمة في كندا.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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