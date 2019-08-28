الأربعاء 28 أغسطس 2019 18:57
داخلية غزة تكشف منفذي التفجيرين وحماس تلمح لتورط مخابرات السلطة
أعلنت وزارة الداخلية، في قطاع غزة، الأربعاء، أن (انتحاريين) اثنين، نفذا الهجومين اللذين وقعا بمدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء، وأسفرا عن مقتل 3 من أفراد الشرطة، وإصابة آخرين.
أبرز تصريحات إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة:
- شخصان فجرا نفسيهما بحاجزي الشرطة في غزة الليلة الماضية، وتعرفنا على هويتهما، ونواصل التحقيق لمعرفة الجهات التي تقف خلفهما.
- من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلي في النيل من استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة.
- وزارة الداخلية ستعلن عن تفاصيل الحدث الإجرامي للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات.
تفجيران في غزة:
- في وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الداخلية عن "توقيف عدد من الأشخاص وتحقيق تقدم في التحقيقات الجارية في ملابسات الانفجارين".
- أعلنت الوزارة، فجر الأربعاء، عن "استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين"، جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
- لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.
- فصائل فلسطينية دانت التفجيرات التي استهدفت حواجز للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة وأدت لمقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين بجراح مختلفة.
حماس تلمح إلى تورط مخابرات السلطة:
- الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم قال إن هذه الأحداث لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي حاول استهداف المقاومة الفلسطينية.
- برهوم: "لن نستبق نتائج التحقيقات في أحداث التفجيرات التي وقعت في غزة، ولكن كل محاولات إثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز المخابرات بالسلطة الفلسطينية التابع لماجد فرج لصالح جهاز الشاباك الصهيوني والاحتلال، كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب الحمد الله وغيرها".
لن نستبق نتائج التحقيقات في احداث التفجيرات في غزة و لكن كل محاولات اثارة الفوضى في غزة كان يقف وراءها جهاز المخابرات بالسلطة التابع لماجد فرج لصالح الشاباك الصهيوني و الاحتلال كما حدث في اغتيال القائد مازن فقهاء ومحاولة اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم وتفجير موكب الحمد الله وغيرها— أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) August 28, 2019
- أكد برهوم أن ما لم يستطع الاحتلال تحقيقه بالحرب على غزة لن يحققه بالتفجيرات.
تشييع الجثامين
- شارك آلاف الفلسطينيين، ظهر الأربعاء، بتشييع ثلاثة عناصر من الشرطة في غزة، استشهدوا في التفجيرين.
- رفع المشاركون في الجنازة الأعلام الفلسطينية ورايات حركة "حماس"، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة منفذي التفجيرات.
- عضو المكتب السياسي لـ "حماس"، خليل الحية، قال إن "جريمة أمس، تصب في خانة استثمار الاحتلال وعملائه الذين لا يروق لهم أن يروا غزة آمنة". متهما عملاء لإسرائيل بالوقوف وراء التفجيرين.
- طالب الحية الأجهزة الأمنية في غزة بـ "الضرب بيد من حديد كل من يسعى للعبث في أمن الوطن".
خلفيات:
- وقع الانفجار الأول في حي تل الهوا في غرب مدينة غزة، أمس الثلاثاء، وتسبب باستشهاد شرطيين وإصابة آخرين بجروح.
- بعد حوالي ساعتين، وقع الانفجار الثاني في منطقة الشيخ عجلين في جنوب غرب مدينة غزة وأسفر عن استشهاد الشرطي الثالث وإصابة شخصين.
- يعود آخر تفجير انتحاري في قطاع غزة إلى 17 أغسطس/آب 2017 عندما فجر انتحاري نفسه في حاجز لحماس في جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر. وقامت حركة حماس حينها بحملة توقيفات بعدها.
- يخضع القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة لحصار إسرائيلي منذ يونيو/حزيران 2006 إثر أسر جندي إسرائيلي على حدوده.
- يعتبر معبر رفح على الحدود مع مصر المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضع لسيطرة إسرائيل. وقد أغلق بالكامل تقريبا منذ عام 2013، وأعيد فتحه جزئيا عام 2017 للحالات الإنسانية والطارئة ووسط قيود عديدة على العابرين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات