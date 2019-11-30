داخلية البحرين: إجراءات قانونية ضد إعلامي أساء لـ"دولة شقيقة"
التفاصيل
- الداخلية البحرينية قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوزارة اتخدت الإجراءات القانونية ضد الشخص، دون ذكر اسمه أو مزيد من التفاصيل.
(مكافحة الجرائم الإلكترونية): اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخص ، إثر قيامه بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لدولة شقيقة— Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 30, 2019
- كان الإعلامي والكاتب البحريني محمد البشري نشر مقطع فيديو تضمن إساءة وتطاول على الشعب الكويت وبعض النشطاء هناك.
- عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي طالبوا وزارة الخارجية الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البشري لتطاوله على الشعب الكويتي.
البحرين | القبض على المذيع السابق في تلفزيون البحرين محمد الشرقاوي (الشروقي) (البشري) لإساءته لدولة الكويت pic.twitter.com/XLy9mDgUNt— يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) November 30, 2019
- النائب فيصل الكندري قال في تغريدة على تويتر إن هذا "التطاول أمر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة بإشعال الفتنة بين الشعوب الخليجية".
- الكندري طالب من السلطات في مملكة البحرين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من وصفه بـ"الإمعة المأجور".
على الخارجية الكويتية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اعلامي بحريني ظهر في فيديو يتطاول فيه على الشعب الكويتي وهو امر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة اشعال الفتنه بين الشعوب الخليجيه نتمنى من الأشقاء في مملكة البحرين ان تتخذ الاجراءات الرادعه ضد الإمعه المأجور— فيصل الكندري (@fkandari) November 29, 2019
خلفيات
- قطعت كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتهما بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.
- تتخذ الكويت موقفا محايدا من الأزمة الخليجية، ويقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بدور الوساطة من أجل حل الأزمة.
📌 السؤال :— ثـامـر العبيــد (@ThamerAlobaid2) November 29, 2019
مين اللي طلب منك تتكلم عن السعودية ولا تدافع عنها ؟!!!!!
اتوقع احنا كسعوديين ( لو في أي اساءة علينا ) عندنا لسان نرد وما نحتاج مرتزقة من امثالك ترد عنا ....
كل يوم اتأكد أن عمق العلاقة بين
🇰🇼🇸🇦 مضايقه كثير ناس ....😜
( جعلكم من ذا واردى يارب 🤲🏼) #محمد_البشري pic.twitter.com/qHG3FErL2C
أسم الأصلي : محمد الشروقي الاسم المستعار : محمد البشري الاصل : عراقي مجنس بحريني الوظيفة : تقمص شخصية بحرينية وتشوية سمعة وصورة دولة الكويت وسبت الشعب ووصفهم بالكواوله اللقب : ابو كحلة— A H A Y (@AHAY02578159) November 30, 2019
• تغريدة تافهة صدرت عن وزارة الداخلية البحرينية لذر الرماد في العيون تجاه إساءة المدعو محمد البشري.— كواليس سياسية (@wakpolitician) November 30, 2019
• نطالب بتقديم اعتذار رسمي من ملك البحرين حمد بن خليفة للشعب الكويتي أسوة باعتذار الملك الاردني عبدالله بن الحسين.
• وقف كافة المساعدات للبحرين أضحت مطلب شعبي @MOFAKuwait pic.twitter.com/hmoJyH26P6