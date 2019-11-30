الأزمة الخليجية
السبت 30 نوفمبر 2019 14:14

داخلية البحرين: إجراءات قانونية ضد إعلامي أساء لـ"دولة شقيقة"

الإعلامي البحريني محمد البشري
مواقع التواصل
قالت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص قام بنشر مقطع مصور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إساءة لـ"دولة شقيقة".
التفاصيل
  • الداخلية البحرينية قالت في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للوزارة اتخدت الإجراءات القانونية ضد الشخص، دون ذكر اسمه أو مزيد من التفاصيل.
  • كان الإعلامي والكاتب البحريني محمد البشري نشر مقطع فيديو تضمن إساءة وتطاول على الشعب الكويت وبعض النشطاء هناك.
  • عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي طالبوا وزارة الخارجية الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البشري لتطاوله على الشعب الكويتي.
  • النائب فيصل الكندري قال في تغريدة على تويتر إن هذا "التطاول أمر مرفوض ولن نسمح للأبواق المأجورة بإشعال الفتنة بين الشعوب الخليجية".
  • الكندري طالب من السلطات في مملكة البحرين باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد من وصفه بـ"الإمعة المأجور".
خلفيات
  • قطعت كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 علاقاتهما بشكل كامل مع قطر وفرضوا حصارا عليها، بعد أن اتهموها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، رغم نفي الدوحة.
  • تتخذ الكويت موقفا محايدا من الأزمة الخليجية، ويقوم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بدور الوساطة من أجل حل الأزمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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الأزمة الخليجية
حصار قطر
الداخلية البحرينية
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