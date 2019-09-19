دائرة محمد علي تتسع وتويتر يواصل انتفاضته ضد السيسي
وبين اختفاء هاشتاجات وتدشين أخرى، ينفّس مصريون معارضون لنظام السيسي عن غضبهم وتنقل منصات التواصل صدى أصواتهم للعالم.
ويوم بعد يوم تتسع قوة ودائرة محمد علي بانضمام رموز مصرية معروفة إليه، ما يقلق نظام السيسي الذي استنفر آلاته الإعلامية والإلكترونية والميدانية تحسبًا لدعوة التظاهر.
"نازلين الجمعه ليه"
- هذا ليس مجرد سؤال، وإنما هاشتاج تم تدشينه قبل ساعات بعد اختفاء مفاجئ لهاشتاجات حققت ملايين التفاعلات خلال ساعات، (#كفايه_بقى_ياسيسي) و(#استناني_ياسيسي) و(#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع).
- هاشتاج (#نازلين_الجمعه_ليه) كسابقيه، تصدر الترند المصري على تويتر خلال دقائق.
عشان دمعتك يأمي غاليه عليه #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/GA62InPR62— Jehan Atya (@Jeje_066) September 19, 2019
- لم تغب أجواء ثورة يناير ومجزرة فض اعتصام رابعة عن الهاشتاج الجديد، لكنه تميز هذه المرة بتداول مكثف لصور تعبر عن معاناة الطبقة الفقيرة والمطحونة في مصر السيسي.
- ميّز الهاشتاج أيضًا فكاهة المصريين الذي تحثوا عن مباراة السوبر المقررة الجمعة بين فريقي كرة القدم، الأهلي والزمالك.
- صفحة (أسرار محمد علي) على فيسبوك، علّقت مسبقًا على اختفاء هاشتاج "كفايه بقى ياسيسي" من على تويتر بعدما وصل إلى الترند العالمي محققًا نحو المليون تغريدة، موجهًا أصابع الاتهام إلى من أسمتهم "حبايب السيسي" في الإمارات.
أتمنى لك القلق و الرعب من ما ينتظرك فى الأيام القادمة يا سيسى، هذه النوع و الإفتراء على أسر مصرية كل تهمتها التفكير يستحق أشد أنواع العقاب...— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 19, 2019
و الوقت دة قرب.#الرحيل_ياسيسي_أوالنزول_للشارع #نازلين_الجمعه_ليه https://t.co/YAnAdyih68
عصام حجي يدعم محمد علي
- العالم المصري بوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عصام حجي، أعلن دعمه وتأييده لدعوة محمد علي، مؤكدًا أن حقيقة وواقع الفساد أكثر بكثير، وطالب السيسي بالرحيل دون التسبب في مزيد من الخسائر.
- حجي، الذي عمل مستشارًا علميًا لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، أكد أن محمد علي بتعليمه "المتواضع" أفضل بكثير من العلماء والأكاديميين الصامتين في الداخل والخارج، لأن العلم الذي لا يغير الواقع ليس له قيمة، حسب تعبيره.
- في رسالة وجهها لمحمد علي، قال حجي ليس عليك أن تخجل أبدًا كونك تعارض من الخارج، فالنظام في الدولة نفسه يتلقى كل دعمه من الخارج فلمَ العجب أن تأتي المعارضة من الخارج.
- حجي أكد أن الجيش لن يتأثر مطلقًا برحيل السيسي أو برحيل أي حاكم آخر، وقال إن مصر خسرت كثيرًا بوفاة الرئيس محمد مرسي لأنه كان عالمًا بحق ومؤمنًا بالدولة المدنية الحديثة.
بين المخابرات العامة والحربية
- اللافت اليوم هو تداول فيديو لرجل ملثم يزعم أنه يعمل ضابطًا بالجيش المصري، وتحدث الرجل عن الصراع الشرس الدائر منذ 6 سنوات بين المخابرات الحربية والمخابرات العامة.
- الرجل الملثم اتهم السيسي وجهاز المخابرات الحربية، بتصفية وقتل ضباط ولواءات في المخابرات العامة، بالإضافة إلى إحالة 95 منهم (المخابرات العامة) إلى التقاعد.
- الضابط المزعوم لفت إلى وقوت المخابرات العامة وراء محمد علي، ما جعله يتحدث بثقة واطمئنان ضد السيسي، مؤكدًا أن نظام السيسي مرتبك بشدة الآن ويحاول الحفاظ على كيانه بتوظيف الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال الموالين له.
- الرجل أكد أن نظام السيسي قد انتهى بالفعل، وأنه إن لم يترك السلطة، فسيرى المصريون تسريبات "فاضحة" للسيسي خلال الأيام المقبلة.
فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،، لظابط يدعو المصريين للوقوف بجانب #محمد_علي والنزول يوم الجمعة لإسقاط #السيسي (1)#الرحيل_ياسيسي_او_النزول_للشارع#محمد_على_فضحهم #كفايه_بقى_يا_سيسي #محمد_علي_يفضحهم #محمد_علي_يفضح_السيسي #استنانى_ياسيسى #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/tUzLdmpLh2— The Lens - العدسة (@TheLensPost) September 18, 2019
السيسي وابنه وسيناء
- الناشط السيناوي مسعد أبو فجر قال في فيديو بثته على صفحته على فيسبوك إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وابنه محمود يحصلان على 15 مليون دولار جراء أنشطة تهريب البضائع من سيناء إلى قطاع غزة.
- أبو فجر كشف أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون.
- أكد أبو فجر أن أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب.
خلفيات
- قبل يومين، أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور، دعمه لمحمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر.
- محمد علي كان قد دعا المصريين للتظاهر في ميادين مصر مساء يوم الجمعة المقبل، وفي فيديو سابق طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.
- علي طالب أيضًا السيسي بالتنحي والاعتذار لشعب المصري والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإخلاء سبيل ضباط الجيش والشرطة الذين اعتقلوا لرفضهم تنفيذ قرارات النظام.
- في المقابل، حاول نظام السيسي وكتائبه الإلكترونية التصدي للحملات المتلاحقة من محمد علي لاسيما مع تصاعد عدد المتفاعلين مع دعواته بالتدوينات والتظاهرات، فأطلقوا هاشتاجات وحملات تضامن من فنانين قوبلت بسخرية وتفاعل ضعيف.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع للرابط التالي:
شاهد: محمد علي يدعو السيسي للتنحي والاعتذار للشعب المصري
قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا تكسو الكعبة بالحرير؟! فقال: بُطون الفقراء والمسكين أولى !" 💔— النسر المهاجر (@alluwts2) September 19, 2019
#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/n1JByJmrEh
#نازلين_الجمعه_ليه— أحدهم (@F3nHFcXKvn4HrYn) September 19, 2019
ببساطة عشان الازدواجية اللي ف الصورة
كل حاجة و عكسها pic.twitter.com/8wWoFnzxjw
اللهم أزل ملكه، وخذه أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا جبار يا منتقم..#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/3cZxVXKSMH— سامح سكرمة (@skerma) September 19, 2019
أحنا الصوت ساعة ما تحبو الدنيا سكوت#نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/gsJn90dPdg— Ahmed Rshad Elkhteeb (@ElkhteebRshad) September 19, 2019
عشان قاتل استباح دمنا وارضنا وعرضنا واموالانا #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/7UBjEq4ifm— احمد محمد (@l5LsJc8rQFHe52m) September 19, 2019
#نازلين_الجمعه_ليه— Merna (@Merna47475432) September 19, 2019
عشان التعليم هو اللي بيبني البلاد المحترمه مش المدن والقصور يا بلحه pic.twitter.com/NQC8XP1O9K
#نازلين_الجمعه_ليه— momo onإإ (@momoon04184767) September 19, 2019
اخي العزيز جندي الشرطة المحترم اخي الكريم جندي الجيش المصري العظيم بكرة لما ينزل الشعب المصري أوعى تأذيه بأي شكل من الأشكال هو نازل يرفع رتبتك من بياع خضار على الرصيف في زمن السيسي إلى جندي مدافع عن أرض الحضارات فكن عوناً لشعبك و بلدك الله يحميكم جميعآ pic.twitter.com/cNGWcKJd5Q
عاحل : رصد سيدة تستولى على أحد قصور مصر#نازلين_الجمعه_ليه #كفايه__بقي_ياسيسي pic.twitter.com/QHFiELXooC— فخامة رجل (@0WyV2MxGZdunGSI) September 19, 2019
#نازلين_الجمعه_ليه ؟— Hassane Yarti (@iHassanYarti) September 19, 2019
عشان في ناس اتفحمت في محطة مصر علشان مكانش في فلوس نطور السكة الحديد
لكن في فلوس نبني قصور✌✌ pic.twitter.com/b2Hjq280lJ
عشان الرجاله دول متغربين عن اهلهم بدون اي عائد فايده ليهم وبيخبزو وبيبيعو خضار وغصب عنهم يعملو كدا وإلا هيتجازو عشان دي اوامر السيد رئيس السويقه #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/bP3WMvYbGn— HaMzA (@ea11233) September 19, 2019
عليا الطلاق حصل 😂😂 #نازلين_الجمعه_ليه pic.twitter.com/JJxc4zB2Mw— 3 A M O R Y 👑🇵🇪 (@Omar7_Adel) September 19, 2019