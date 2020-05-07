خير جليس.. مواقع تقدم كتبا مجانية ومكتبات رقمية كاملة

مع غلق المكتبات، يبحث القراء عن كتب مجانية عبر الإنترنت تروي عطشهم للقراءة، ويحتاج الباحثون إلى الاستعانة بمصادر بديلة، تساعدهم على إتمام مشاريعهم العلمية أثناء العزل المنزلي.

نقدم إليك جولة في عدد من المواقع العربية والإنجليزية التي توفر مصادر معرفية ذات حقوق محفوظة:

تتيح مؤسسة هنداوي ما يقرب من 4 آلاف كتاب في طبعات رقمية مميزة في شتى المجالات، معدة لكل من أجهزة الكمبيوتر، كيندل، كما يتوافر تطبيق للهواتف المحمولة.

توفر مكتبة هنداوي ما يقرب من 4 آلاف كتاب بتصميم جذاب يمكن تصفحهم على أي جهاز إلكتروني

تطبيق سينمانور

يتيح لمدة ثلاثة أشهر فقط تصفح آلاف الكتب والأبحاث المجانية من إصدارات مكتبة العبيكان، ومكتبة جامعة الملك سعود مجانا. ويتوفر التطبيق على متجري غوغل، وآبل.

المكتبة الرقمية للمركز الثقافي البريطاني في مصر

بالإضافة إلى دوراته المجانية في تعلم الإنجليزية، يقدم المركز الثقافي البريطاني بمصر خدمات مكتبته الرقمية مجانا. وتتيح: الكتب الإلكترونية، والكتب الصوتية الشهيرة، والأفلام الوثائقية الحائزة على جوائز، فضلا عن إمكانية الوصول إلى المجلات والصحف، وروايات القصص المصورة والرسوم الهزلية من جميع أنحاء العالم.

تُتاح العضوية المجانية حتى 1 سبتمبر المقبل.

شبكة المعلومات العربية التربوية ( شمعة

موقع أطلقته مبادرة لبنانية من الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، لتوفير قاعدة معلومات إلكترونية توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، وبمقتضى مرسوم جمهوري عن مجلس الوزراء اللبناني في عام 2010، تحولت شمعة إلى مؤسسة عربية مستقلة، يشرف عليها مجلس أمناء خاص بها.

يتيح الموقع الأبحاث مجانا باللغات الثلاث: العربية، والفرنسية، والإنجليزية، للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية.

هو موقع تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، ويوفر أكثر من 16 ألف بحث علمي منشور في 287 مجلة أكاديمية محكمة، و64 جامعة.

المكتبات الرقمية البديل الوحيد أمام الطلاب والباحثين لإتمام مشروعاتهم العلمية في العزل المنزلي (غيتي)

تتيح المكتبة الرقمية العالمية على الإنترنت مجانًا وبسبع لغات، منها العربية، ما يقرب من 20 ألف مادة حول 193 دولة، حول حقب زمنية ممتدة من 8000 قبل الميلاد، إلى عام 2000 ميلاديا.

تستضيف مكتبة الكونغرس في الولايات المتحدة موقع المكتبة. ويتولى إدارة الموقع وتحديثه فريق في مكتبة الكونغرس.

تحتوي المكتبة الرقمية العالمية على آلاف الوثائق والكتب، وتخدم الباحثين في التاريخ

كتب آبل

تقدم شركة أبل على أجهزتها عشرات الكتب المجانية للكبار والصغار، تحتاج أولاً إلى فتح تطبيق Apple Books في جهاز iOS الخاص بك. هناك قسم من متجر الكتب في ذلك. وتصفح الكتب، واختر منها الكتاب الذي تريده، ثم انقر على زر "Get" ولن يتم تحصيل رسوم منك.

يوفر تطبيق Books كتب مجانية مصممة خصيصا للتصفح بسهولة على أجهزة آبل

يوفر المتجر العديد من الكتب المجانية، يمكن تنزيلها على كافة الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.

تصفح الكتب عبر الحواسيب اللوحية والهواتف بديل جيد في ظل غلق المكتبات (غيتي)

عبارة مكتبة رقمية أمريكية، تستهدف "الوصول الشامل إلى كل المعارف"، يسمح للجمهور بتصفح وتنزيل بعض المواد الرقمية مجانا.

هو موقع أسسته منظمة غير ربحية، لأرشفة المواد على الإنترنت، ويقع مقره في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، ويحتوي على وسائط متعددة: الكتب، الأفلام، التسجيلات الصوتية، إلخ. لضمان الاستقرار والثبات للأرشيف.

وتتوافر نسخة من محتوياته في مكتبة الإسكندرية الجديدة بمصر.

يحتوي "أرشيف الإنترنت" على كتب ووسائط متعددة

تتوافر العديد من الكتب الهندسية مجانا حتى نهاية مايو الجاري، على منصة "ماكجرو هيل"، الحاصلة على جوائز في تقديم محتوى هندسي متعدد التخصصات، ومتكامل مع أدوات التدريس والتحليل التحليلي.

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