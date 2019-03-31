مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 31 مارس 2019 13:30

خيار جديد في "تويتر" لتقليل استهلاك طاقة البطارية

غيتي
أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إصدارا جديدا من تطبيقه للأجهزة الذكية، يتيح تقليل استهلاك طاقة بطارية الجهاز.

وذلك من خلال تقليل مستوى إضاءة التطبيق أثناء الاستخدام ليكون حتى أقل إضاءة من الإصدار المظلم الحالي. 

التفاصيل وفق موقع "تك كرانش":
  • وضع "الإظلام" في الإصدار الحالي، يميل إلى اللون الأزرق أكثر مما يميل إلى اللون الأسود الحقيقي وهو ما قد لا يحبه الجميع، ولكن هناك الآن خيارًا في الإعدادات، يجعل وضع الإظلام الحالي أقرب إلى اللون الأسود.
  • لاستخدام الخاصية الجديدة، يتجه المستخدم إلى قسم "الإعدادات والخصوصية" في تطبيق "تويتر" ثم ينقر على زر "العرض والصوت" ومن هناك يمكنه اختيار "وضع الإظلام" الذي يتيح تشغيل لون "الأزرق الداكن" حاليًا.
  • تطبيق "تويتر" أيضًا يتيح حاليًا خيارًا ثانيًا وهو "لايتس أوت" والذي يحول اللون الأزرق الداكن إلى الأسود.
  • هذه الإضافة تعتبر خيارًا مثيرًا ليس فقط لأنه يتيح زيادة درجة اللون الداكن الموجود، وإنما لأنه يتيح خيارًا ثالثًا للمستخدم، وهو غير متاح في الكثير من التطبيقات الأخيرة التي تتيح خيارين فقط وهما "لامع" أو "داكن".
  • البعض يرى أن اللون الداكن يكون أفضل بالنسبة للعين خاصة عند استخدام التطبيق لفترات ممتدة طويلة.
  • موقع "تويتر" أشار إلى أن خاصية "لايتس أوت" أصبحت متاحة حاليًا، في حين أضاف خاصية الضبط الآلي لمستوى الإضاءة على أساس ضبط النطاقات الزمنية للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس".
المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
تويتر
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