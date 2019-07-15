الاثنين 15 يوليو 2019 12:27
خيارات السعودية في اليمن بعد إعلان الإمارات تقليص قواتها
لم يتوقع المسؤولون العسكريون والسياسيون في السعودية أن يتحول تدخلهم في اليمن إلى ورطة كبرى واستنزاف مستمر، لا سيما مع إصرار الحوثيين على إثبات قوتهم.
التفاصيل
- زاد الحوثيون الضغوط مع نقل المعارك إلى الداخل السعودي عبر اختراقهم الحدود الجنوبية في المملكة في جازان وعسير ونجران.
- تكررت هجمات الحوثيين وتحولت إلى نزيف مستمر للقوات السعودية على الصعيد البشري والمادي، بعد التركيز على استهداف مواقع استراتيجية سعودية بالصواريخ البالستية.
- بعد إعلان الإمارات تقليص قواتها في اليمن، يتساءل تقرير أعده معهد الجزيرة للدراسات، ماذا بقي في جعبة السعودية من خيارات للتعامل مع الوضع؟
- يسلطُ التقرير الضوء على هذا الأمر، محاولاً معرفة الأسباب التي أوصلت الأمور بالنسبة للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات إلى هذه المرحلة.
- يسعى لمعرفة الخيارات المتاحة أمام المملكة العربية السعودية، تحديداً بعد إعلان الإمارات تقليص أعداد قواتها، وإعادة نشر المتبقي منها، وما يقال عن فتح قنوات جانبية للحوار مع الحوثيين.
معادلة الردع
- منذ بداية عام 2019، تغيرت معادلة الحرب، وأصبح بمقدور الضربات الحوثية تجاوز الدفاعات الجوية السعودية والإماراتية وإصابة أهدافها.
- أصبحت أهم دولتين في التحالف العربي مكشوفتين عسكريا أمام الهجمات الحوثية.
- حسب العديد من المراقبين، فقد حدث تطور متسارع في قدرة الحوثيين على شن هجمات بصواريخ الكروز والطائرات المسيرة.
- أدى هذا التطوير في القدرات العسكرية للحوثيين إلى إيجاد حالة من الردع المتبادل بين طرفي الصراع من المتوقع أن يدفعهما للتفكير في بدائل أخرى.
متغيرات إقليمية
- ما يحدث في اليمن لا ينفصل عن سياقه الإقليمي والدولي، فالتوتر الحاصل في المنطقة؛ محدد مهم للنظرة السعودية تجاه الهجمات الحوثية، وطبيعة خيارات الرد المتاحة أمامها.
- من وجهة نظر سعودية، فإن الهجمات الحوثية مرتبطة بالتوترات الجارية في الإقليم.
خيارات سعودية
- بحسب التقرير فإن خيارات السعودية محدودة في الرد على الهجمات الحوثية؛ إذ سارت الرياض في عدد من الخيارات ولم تثبت فاعليتها.
- إعلان الإمارات -الشريك الرئيسي للسعودية في التحالف- مؤخرًا سحب قواتها العسكرية بالتدريج من اليمن؛ قلَّص من مساحة الحركة المتاحة أمام المملكة.
- من ضمن الخيارات التي يطرحها التقرير حشد الدعم السياسي الإقليمي والدولي وهذا ما اتضح جلياً بعد عقد السعودية لثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية في مكة، في 30 مايو/أيار 2019.
- أما بالنسبة للخيار العسكري يبدو الرد انتقامياً بعد تنفيذ التحالف سلسلة من الضربات الجوية على مواقع قال إنها استهدفت الحوثيين، ومنصات لإطلاق الصواريخ وغيرها، وليس ذلك بجديد.
- قام التحالف بشن ما يقارب 19748 طلعة جوية على اليمن منذ بداية الحرب، ومع ذلك لم يستطع التحالف هزيمة الحوثيين، ولم يتمكن من تعزيز سيطرته الفعلية على الأرض.
خيار التفاوض
- أجرت السعودية اتصالات سرية مع جماعة الحوثي، ودعت ممثلين عن الحركة إلى أراضيها بهدف التفاوض لوقف الهجمات والتوصل إلى اتفاق للتهدئة.
- بذلت بريطانيا جهود وساطة دولية لإيقاف الهجمات الحوثية على المنشآت السعودية.
- يَضغط على السعوديين للسير في التفاوض، وتقديم تنازلات؛ عقدُ الإماراتيين -الشريك الرئيسي للسعوديين في التحالف- ما يشبه الصفقة مع الحوثيين.
- تقوم الإمارات بمقتضى الصفقة بإخراج قواتها بشكل تدريجي من اليمن الشمالي (سابقًا)، مقابل التزام الحوثيين عدم مهاجمة أراضيها أو قصف مقراتها ومعسكراتها في جنوب اليمن.
- رغم أن السعوديين تواقون للخروج من المستنقع اليمني، لما يسببه لهم من تكلفة عالية، تصل تقديراتها إلى نحو 72 مليار دولار سنويا، إلا أن السعودية لا تستطيع إدارة ظهرها لليمن أو الانسحاب منه وتركه يسقط بشكل دائم تحت النفوذ الحوثي الإيراني وما يمثله من تهديد لأمنها القومي.
- يخلص التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة حرجة؛ تجعل الخيارات أمامها محدودة؛ مع استمرار الهجمات الحوثية ضد منشآتها الحيوية، وعجز دفاعاتها الجوية عن إيقافها، وتنامي ما تصفه بالخطر الإيراني في مجالها الحيوي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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