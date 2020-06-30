"خوارج العصر".. غضب ضد دار الإفتاء المصرية واتهامها بتسييس الدين
ووصفت دار الافتاء جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة من قبل النظام الحالي في مصر، فيها بأنهم "جماعة إرهابية" و"خوارج العصر" و"أعداء مصر"، و"لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم".
نشرت نفس الصفحة كذلك مقطعَ فيديو تعريفيا بعنوان "جماعات الكذب والبهتان وترويج الشائعات"، جاء فيه إن "الجماعات الإرهابية تستحل الكذب والتزوير والبهتان لخدمة أغراضها السياسية في الوصول إلى الحكم".
لاقت التدوينة والفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل بتعليقات ساخرة، مؤكدين أنهما خرجا من مكتب "الأمن الوطني" لا دار الإفتاء.
واعتبر كثيرون أن دار الإفتاء عندما تصف الإخوان المسلمين بأنهم "خوارج العصر" فهذا يعد فتوى دون سند أو علم، وتحريضا على قتل الأبرياء.
واستنكر آخرون الدور السياسي الذي باتت تلعبه دار الافتاء المصرية، بدلا من الالتزام بواجبها الدعوي والتثقيفي المجتمعي، وقالوا إن دورها يفترض أن يكون الدعوة إلى تجنب الفتن لا اختلاقها.
عرفت ليه متاخدش اي فتوي تقابلك— Hesham⭐ (@sinai2022) June 30, 2020
عرفت ان لكل زمان علماء السلطان
عرفت ان لكل فتوي ظروفها الزمانية والمكانية
عرفت ان دار الإفتاء فيها شوية عمم علي رمم https://t.co/6ypqIgrnxI
هو انا ليه حاسه أن #دار_الإفتاء_المصرية قلبت علي أمن دوله ومخابرات https://t.co/vNstBOtsfe— Sama (@sama555333) June 30, 2020