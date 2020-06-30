مصر
الثلاثاء 30 يونيو 2020 16:22

"خوارج العصر".. غضب ضد دار الإفتاء المصرية واتهامها بتسييس الدين

تدوينة لدار الإفتاء المصرية تثير الجدل على مواقع التواصل
أرشيف
تسببت تدوينة نشرتها دار الإفتاء المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك، في غضب واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتهموها بتسييس الدين واعتبروها دعوة للفتنة والقتل.

ووصفت دار الافتاء جماعة الإخوان المسلمين، المحظورة من قبل النظام الحالي في مصر، فيها بأنهم "جماعة إرهابية" و"خوارج العصر" و"أعداء مصر"، و"لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم".

نشرت نفس الصفحة كذلك مقطعَ فيديو تعريفيا بعنوان "جماعات الكذب والبهتان وترويج الشائعات"، جاء فيه إن "الجماعات الإرهابية تستحل الكذب والتزوير والبهتان لخدمة أغراضها السياسية في الوصول إلى الحكم".

لاقت التدوينة والفيديو تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل بتعليقات ساخرة، مؤكدين أنهما خرجا من مكتب "الأمن الوطني" لا دار الإفتاء.

واعتبر كثيرون أن دار الإفتاء عندما تصف الإخوان المسلمين بأنهم "خوارج العصر" فهذا يعد فتوى دون سند أو علم، وتحريضا على قتل الأبرياء.

واستنكر آخرون الدور السياسي الذي باتت تلعبه دار الافتاء المصرية، بدلا من الالتزام بواجبها الدعوي والتثقيفي المجتمعي، وقالوا إن دورها يفترض أن يكون الدعوة إلى تجنب الفتن لا اختلاقها.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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دار الإفتاء المصرية
تحريض على القتل
استنكار
الإخوان المسلمين
خوارج

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