طب وصحة
السبت 7 سبتمبر 2019 23:33

خمس وفيات جراء مرض رئوي مرتبط بالسجائر الإلكترونية

الأعراض المشتركة لهذه الحالات تتضمن ضيق التنفس والسعال وآلام في الصدر
غيتي
أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة عن خمس حالات وفاة بسبب مرض يصيب الجهاز التنفسي. ترجح السلطات الصحية أنه بسبب السجائر الإلكترونية.
التفاصيل
  • تم تسجيل 450 حالة محتملة للمرض المنتشر في 33 ولاية أمريكية حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
  • حدثت الوفيات في مدن إنديانا ومينيسوتا ولوس أنجلوس وأوريغون وإلينوي بحسب صحيفة التايمز.
  • مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) يقول إنه لم يتم بعد تحديد روابط بين المرض الرئوي والسجائر الإلكترونية.
  • تكشف الحالات المرضية عن وجود "متلازمة سريرية ناشئة مثيرة للقلق" بحسب المجلة الطبية في نيوإنغلاند.
  • كشف المرضى عن أعراض تشمل ضيق التنفس والسعال والتعب وآلام في الصدر، كما شملت في بعض الحالات القيء والإسهال.
  • بعد إصابة العديد من الشباب والمراهقين بهذا المرض الرئوي الغامض طلبت إدارات الصحة في ويسكونسن وإلينوي من مركز السيطرة على الأمراض المساعدة في التحقيق في أسبابه.
  • نقل 22 شخصًا إلى المستشفى بعد إصابتهم بأمراض في الجهاز التنفسي عقب تدخينهم لسجائر إلكترونية. وفقًا لجنيفر لايدن أخصائي علم الأوبئة في ولاية إلينوي.
  • لم يحدد المحققون بعد منتجًا أو مركبًا معينًا مرتبطًا بالسجائر الإلكترونية له علاقة بالحالات المصابة بالمرض الرئوي. 
المصدر
أكسيوس
كلمات مفتاحية
السجائر الإلكترونية

اقرأ أيضا

Thumbnail
 تقنين التدخل الحكومى في بأعمال الجمعيات الأهلية
Thumbnail
هيئة الحوار بالجزائر تعلن مقترحاتها بشأن الانتخابات

الأكثر قراءة

  1. خمس وفيات جراء مرض رئوي مرتبط بالسجائر الإلكترونية
  2. هيئة الحوار بالجزائر تعلن مقترحاتها بشأن الانتخابات
  3. أردوغان لأوربا مجددا: إما أن تتحملوا العبء معنا أو سنفتح البوابات
  4. الحرس الثوري ومساعدة الولايات المتحدة في غزو أفغانستان (الحلقة الخامسة)
  5. مدير مكتبه: البشير كان الوحيد الذي يحمل مفتاح "غرفة الملايين"