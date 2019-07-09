الثلاثاء 9 يوليو 2019 20:02
خليل زاد متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع طالبان في سبتمبر
قال مبعوث واشنطن للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع حركة طالبان بحلول الأول من سبتمبر بشأن خارطة طريق للتوصل لتسوية شاملة لإنهاء الحرب في أفغانستان.
التفاصيل:
- خليل زاد أضاف أن الجلسة الأخيرة من المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة كانت "أكثر المحادثات إنتاجية" بين كل جولات المحادثات بين الجانبين.
- يستأنف مسؤولون من الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثاتهم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من انتهاء اجتماع بين الحركة ووفد لمواطنين أفغان بدعوة الجانبين إلى وقف نزيف الدم في صفوف المدنيين.
- تصريحات خليل زاد تأتي وسط توقعات بأن مفاوضي الولايات المتحدة وحركة طالبان سيعلنون عن تقدم كبير في المفاوضات يتضمن تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى من أفغانستان والتزام طالبان بمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
- قال مسؤولون إن الولايات المتحدة وطالبان أقرب ما يكون إلى التوصل لاتفاق من المتوقع أن يستند على تعهد من واشنطن بسحب قواتها مقابل تعهد من طالبان بعدم السماح باستخدام أفغانستان كقاعدة للإرهاب.
- رفض خليل زاد تحديد مدى الفجوة بين الجانبين بشأن الجدول الزمني لسحب القوات، وهو ما سيرمز لنهاية الحرب الأفغانية، على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة.
- قال مصدر مطلع نقلا عن مفاوضين من حركة طالبان إن الولايات المتحدة تعرض مهلة مدتها سنتان ونصف للانسحاب الكامل من أفغانستان، بعد أن كانت تتحدث عن ثلاث سنوات، بينما تصر حركة طالبان على المطالبة بأن تغادر القوات الأجنبية في غضون تسعة أشهر.
- رغم أن مثل هذا الاتفاق ربما يساعد الولايات المتحدة على انتشال نفسها من أطول حرب خاضتها على الإطلاق، فإنه قد لا يجلب السلام بين الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة والمتشددين.
- حركة طالبان ترفض التفاوض مع الحكومة الأفغانية وتصفها بأنها دمية في يد الولايات المتحدة.
- لكن في إطار جهود لتبني مصالحة أفغانية التقى وفد يضم 60 مواطنا مع مسؤولين من طالبان يوم الأحد وأجرى الجانبان محادثات على مدى يومين في قطر.
- قال الجانبان في بيان مشترك في وقت متأخر يوم الاثنين إن كليهما "ملتزم باحترام وحماية كرامة الناس وحياتهم وممتلكاتهم وتقليص الخسائر بين المدنيين تماما".
- التطمينات جاءت بعد يوم من تفجير طالبان سيارة ملغومة أمام مجمع أمني حكومي في بلدة غزنة بوسط أفغانستان مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين من بينهم عشرات الأطفال في مدرسة.
المصدر
وكالات
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