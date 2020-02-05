الإمارات
الأربعاء 5 فبراير 2020 14:42

خليجيون وعرب يوجهون كلمة لحكام للإمارات.. ماذا قالوا؟

حاكم دبي محمد بن راشد (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
غيتي
تفاعل مغردون خليجيون وعرب على موقع تويتر، مع حملة إلكترونية دشنها ناشطون دعمًا لمعتقلي الرأي في الإمارات، ودعوا من خلالها إلى توجيه كلمات ورسائل إلى حكام الدولة الخليجية.

وتفاعل مع وسم (#كلمة_لحكام_الامارات)، مغردون من دول عربية عدة بينهم معارضون إماراتيون، وذلك في إطار حملة لتسليط الضوء على معاناة معتقلي الرأي داخل الدولة وضحايا الإهمال الطبي والتعذيب أبرزهم علياء عبد النور، وحذروا من تكرار ما جرى لها مع بقية المعتقلين.

وتساءل مغردون عن سياسة التسامح المزعومة التي تتبناها أبو ظبي مع اليهود والهندوس بفتح معابد لهم وتطوير علاقاتها معهم، في حين تتبنى سياسة عدائية تجاه تطلعات الشعوب العربية بالمنطقة وتتآمر عليها عبر دعم الثورات المضادة.

وطالب ناشطون، الإمارات بإعادة النظر في رسالة الإصلاح التي تقدم بها نخبة من أبناء البلاد لتحسين وضع المشاركة الوطنية لأبناء الدولة والسير نحو نظام ديمقراطي ورفع الظلم وإعادة الحق لأصحابه ومحبة الشعوب للإمارات.

المصدر
الجزيرة مباشر
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دبي
أبو ظبي
معتقلو الرأي
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