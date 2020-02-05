خليجيون وعرب يوجهون كلمة لحكام للإمارات.. ماذا قالوا؟
وتفاعل مع وسم (#كلمة_لحكام_الامارات)، مغردون من دول عربية عدة بينهم معارضون إماراتيون، وذلك في إطار حملة لتسليط الضوء على معاناة معتقلي الرأي داخل الدولة وضحايا الإهمال الطبي والتعذيب أبرزهم علياء عبد النور، وحذروا من تكرار ما جرى لها مع بقية المعتقلين.
وتساءل مغردون عن سياسة التسامح المزعومة التي تتبناها أبو ظبي مع اليهود والهندوس بفتح معابد لهم وتطوير علاقاتها معهم، في حين تتبنى سياسة عدائية تجاه تطلعات الشعوب العربية بالمنطقة وتتآمر عليها عبر دعم الثورات المضادة.
وطالب ناشطون، الإمارات بإعادة النظر في رسالة الإصلاح التي تقدم بها نخبة من أبناء البلاد لتحسين وضع المشاركة الوطنية لأبناء الدولة والسير نحو نظام ديمقراطي ورفع الظلم وإعادة الحق لأصحابه ومحبة الشعوب للإمارات.
#كلمة_لحكام_الامارات— ريتاج البنا (@fadaa1234) February 3, 2020
لماذا هذا العداء للإسلام والمسلمين ؟لماذا تقتلون اليمنيين والليبين والسوريين والمصريين باموالكم؟
لماذا تدعمون حفتر وبشار والسيسي و حميدتي وهم كلهم مجرمون؟
لماذا تقاطعون قطر وحماس والإخوان وتركيا وتطبعون مع الصهاينة ومع الفرس ؟ pic.twitter.com/YPhCFXeaZ5
رحلت #علياء_عبدالنور وبقيت أمينة العبدولي ومريم البلوشي تعانيان ..— عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) February 4, 2020
فهل تنتظرون أن تلتقيا مصير علياء ياحكام الإمارات؟#كلمة_لحكام_الإمارات pic.twitter.com/QXZl1azCWt
داء العظمة الذي يسيطر على قلوبكم جعل منكم وحوشاَ بشرية، جعلتم الشعوب تكره الإمارات ومواطنيها ..— علي السعدي (@alsaediali936) February 4, 2020
أصبحنا في وطننا أقلية ..
ثم ماذا ؟
التسامح المزعوم لليهود وللهندوس أما للمسلمين فلا !#كلمة_لحكام_الامارات
أوهل تتألمون كما يتألم ذوي االضحايا المنفقودين بفعل اجرامكم وعبثكم السياسي والأمني ؟— أحمد المرزوقي (@AhmedBokhasim) February 4, 2020
أوهل ترضون لإماراتنا ؟أن يتدخل بشؤونها أحد او أن يقودها للخراب كما تفعلون ؟ #كلمة_لحكام_الامارات
أين المرؤة فيكم ان تركتم المعتقلين يفترشون الأرض في السجون بلا أغطية ولا ملابس شتوية ؟ #كلمة_لحكام_الامارات— عبيد البحري (@ObaidAlbahri) February 4, 2020
المعتقلون الإماراتيون ظلماً في السجون هم خطايا ستلازم رقابكم فالظلم ظلمات يوم القيامة ..— مروان الظنحاني (@MarwanAldanhani) February 4, 2020
وحسبنا الله ونعم الوكيل #معتقلي_الرأي #كلمة_لحكام_الامارات
#كلمة_لحكام_الامارات انظروا في سجونكم تجدوا نخبةمن رجال الوطن ليسوا مجرمين إنما أرادوا فقط الإصلاح.— حازم القيشي (@HazimAlqaishi) February 4, 2020
انظروا في سجونكم في #اليمن تجدوا من الإجرام ما يعجز اللسان عن وصفه.
انظروا في الوطن العربي تجدوا من الكره والبغضاء تجاهكم من شعوب أحرقتم قلوب اهلها بإنقلاباتكم و شيطنتكم ومؤامراتكم
لا تكفي الكلمات لوصف اجرامكم بحق العروبة .. ولكن أدعو الله أن تعودا لرشدكم وأن تعملوا من أجل رفعة الإسلام .. #كلمة_لحكام_الامارات— علي الحتاوي (@aalhattawy) February 4, 2020
#كلمة_لحكام_الامارات أعيدوا النظرة برسالة الإصلاح التي قدمها لكم نخب أبناء البلاد لتحسين وضع المشاركة الوطنية لأبناء الدولة السير نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف. تعالوا إلي كلمةٍ سواء بيننا نرفع الظلم و نعيد الحق لأصحابه ونعيد محبة الشعوب للإمارات. pic.twitter.com/vJVgj3Tia9— ناصر بن فاضل (@NaBinfadl2) February 4, 2020
دماء أطفال #اليمن و #ليبيا— محمد القايدي (@MohmedAlqoydi) February 4, 2020
ومؤامرات #فلسطين و #المغرب
وحصار #قطر وغيرها من الجرائم المرتكبة من قبلكم
هي لعنات ستطارد #عيال_زايد حتى يوم #القيامة#كلمة_لحكام_الامارات