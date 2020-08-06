السعودية
الخميس 6 أغسطس 2020 18:29

خلف باب زجاجي.. لقاء مؤثر بين طفلة مصابة بكورونا وأبيها (فيديو)

لقاء مؤثر بين طفلة مصابة بفيروس كورونا ووالدها
مواقع التواصل
تفاعل مغردون مع مقطع فيديو للقاء فتاة سعودية مصابة بفيروس كورونا، مع والدها عبر باب زجاجي، بعد أن تم عزلها في غرفة منفردة.

ونشر زياد الريزون، شقيق الفتاة، مقطع الفيديو على حسابه في تويتر موضحاً أنه تم عزل شقيقته عن والدها المصاب بتليف الكبد.

وأظهر مقطع فيديو، فتاة صغيرة في غرفة مغلقة وهي تُهرع نحو باب زجاجي عند مشاهدتها لوالدها، وأخذ الأب وابنته يتبادلان السلام عبر الباب الزجاجي، وسط فرحة الفتاة.

وما أن أكملت الفتاة الصغيرة، عناقها لوالدها"عبر الباب الزجاجي" حتى قفلت راجعة إلى داخل الغرفة وعلى وجهها ابتسامة عريضة.

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً، ونال تعاطفا كبيرا للأب والابنة، التي قدمت قائمة بالأشياء التي تريدها وموافقة الأب الفورية على كل ما جاء بالقائمة.

وأشاد مغردون بدور الآباء في حياة الفتيات، وقالوا إنهم السند لهن، وقالوا إن في المقطع كمية كبيرة من المشاعر.

كورونا في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، بينما تم تسجيل 1775 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 284.226 حالة، من بينها 34.082 حالة نشطة.

ومن تلك الحالات النشطة 1915 حالة حرجة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 247.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3055 حالة وفاة، بحسب الوزارة.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 284.226 حالة، من بينها 34.082 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1915 حالة حرجة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 247.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3055 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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