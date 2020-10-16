مشاهير
الجمعة 16 أكتوبر 2020 00:42

خلال دقائق فقط.. آلاف المشاهدات لاحتفال صلاح بعيد ميلاد ابنته

فيسبوك
حققت صورة لنجم كرة القدم المصري محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاد ابنته "مكة" آلاف المشاهدات والإعجاب بعد دقائق فقط من نشرها.

وأبدى نحو 100 ألف إعجابهم بالصورة قبل مرور 5 دقائق من نشرها على حسابه على انستغرام فقط.

وتظهر الصورة صلاح وهو يقف خلف ابنته وقد ارتديا زي أبطال فيلم "الخارقون".

وكتب صلاح معلقا "عيد ميلاد سعيد أميرتي.. أب خارق".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday to my princess! 🥳🥳🤩🎉#IncredibleFather

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كما أبدى عشرات الآلاف إعجابهم بالصورة فور نشرها على تويتر وفيسبوك.

المصدر
الجزيرة مباشر

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