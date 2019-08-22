خلاف سعودي إماراتي على تويتر بشأن دعم أبوظبي لانقلاب عدن
اتهامات متبادلة
- المحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي، دعا السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إلى مراجعة أسلوب إدارتها للتحالف في اليمن.
- الكعبي أشار إلى تراجع التحالف، وفشله، مستدلاً بوصول صواريخ الحوثيين إلى مناطق نفطية سعودية استراتيجية.
- قال الكعبي إن عمليات التحالف في السنوات الأولى كانت ناجحة، في السنوات الأولى، متسائلاً عن سبب التراجع في الفترة الأخيرة.
رسالة من ابن التحالف إلى رجال الإمارات والسعودية— خلفان الكعبي (@KhalfanAlkaabi5) August 21, 2019
الحوثة استهدفوا حقل نفطي يبعد أكثر من ألف كيلو متر من شمال اليمن بعد مضي 53 شهرا
كمتتبع عن قرب للحرب في اليمن السنوات الأولى للعمليات كانت ناجحة بكل المقاييس، فماذا حدث في الفترة الأخيرة ارجو مراجعة اسلوب إدارتكم للحرب
الامر واضح
سعي إماراتي لتقسيم اليمن
- الكاتب السعودي، سليمان العقيلي، رد على الكعبي، بتغريدة اتهم الإمارات فيها بدعم الانقلابيين، وتكريس فكرة انفصال الجنوب عن الشمال.
- أشار العقيلي إلى موافقة إماراتية، على فصل شمال اليمن عن جنوبه، عبر السماح بسيطرة إيران على الشمال، وإسقاط أصدقاء الرياض جنوبها.
- تساءل الكاتب السعودي، عن دور الإمارات في الأحداث جنوب اليمن، قائلاً "هل تريدون طرد النفوذ السعودي من اليمن فلا يبق صديق للسعودية فيها"؟
الامر واضح با خلفان..— سليمان العقيلي (@aloqeliy) August 21, 2019
هل تريدون طرد النفوذ السعودي
من اليمن كله؟
يمن جنوبي
تسيطرون عليه
يكرس يمنآ شماليآ
تسيطر عليه ايران!
وتريدون اسقاط الحكومة الشرعية (صديقة الرياض)لكي يتحقق هذا السيناريو.
ولا يبق في اليمن صديق للسعودية !؟
هكذا
الامر واضح يا خلفان
سجل يا تاريخ واشهد يازمن https://t.co/vRditShWTn
- المحامي اليمني محمد المسوري، رئيس فريق اليمن الدولي للسلام، وصف في تعليق له، موقف الإمارات بالمخطط له، والمحاك منذ زمن، مشيرا إلى أن مشاركتها في التحالف كان للوصول إلى هدف تقسيم اليمن.
هجوم إماراتي على الشرعية
- رد الكعبي على الكاتب السعودي، بأن الشرعية لم تحقق شيئاً، حسب وصفه، مشيراً إلى أن مسألة النفوذ يقررها القادة.
- أضاف الكعبي مخاطباً العقيلي "المنطق يقول لاتجامل الفاشل، أذكرك أن الإمارات دولة من العيار الثقيل، وهذا لصالح المنطقة.
أمام مجلس الامن— خلفان الكعبي (@KhalfanAlkaabi5) August 21, 2019
اذكرك الإمارات سحبت سفرائها من دول كالمانيا وكندا والسويد تضامنا معكم
لم اسمع احد منكم انتقد شرعية عبد ربة
المنطق يقول لا تجامل الفاشل
الإمارات الداعم الأكبر للملكة هذا مبدأ لن نحيد عنة
اذكرك الإمارات دولة من العيار الثقيل وهذا لصالح المنطقة
شكرا عزيزي
- كانت الإمارات قد اتهمت الحكومة الشرعية في اليمن "بالعجز عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، بالإضافة إلى عدم القدرة على إدارة الانقسام بالحوار البناء والتواصل مع المكونات اليمنية كافة".
مطالب رسمية بالتوقف عن دعم التمرد
- نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، طالب أمس الأربعاء، بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات للمجلس الانتقالي، الذي قام بتمرد مسلح.
- الحضرمي دعا المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا "التمرد" على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، حسب وصفه.
- لفت إلى أن دعم الإمارات، سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها السعودية، بل يهدد أيضا الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن.
خلفيات
- قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية.
- الإمارات تقوم بتدريب وتسليح قوات الحزام الأمني.
- في بداية الأحداث، قالت الحكومة أنّ سيطرة الانفصاليين على المدينة "انقلاب" مدعوم من الإمارات.
- الثلاثاء، حملت الحكومة اليمنية مرة أخرى "الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرّد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه"، داعية أبوظبي إلى وقف دعمها وتمويلها "لهذه المليشيات".