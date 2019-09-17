الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:57
خلاف بين مصر وإثيوبيا إثر تعثر جديد في مفاوضات سد النهضة
قالت وزارة الري المصرية، إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي ـ الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل ـ تعثرت عقب اجتماع ثلاثي لوزراء مصر وإثيوبيا والسودان، اختتم أمس الإثنين بالقاهرة.
أبرز ما ورد في بيان الوزارة
- لم تتطرق مفاوضات القاهرة إلى الجوانب الفنية، ولم تناقش المسائل الموضوعية، لرفض إثيوبيا ذلك.
- اقتصر الاجتماع على مناقشة الجوانب الإجرائية وجدول أعمال الاجتماع.
- ترى مصر أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات جادة خلال الاجتماعات القادمة.
- تعرب مصر عن رغبتها في التوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس/آذار 2015.
- تقرر عقد اجتماع في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.
- سيعقد اجتماع آخر يومي 4-5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
مقترحات بشأن السد
- سبق أن قدمت مصر لإثيوبيا والسودان، مقترحات بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، رفضته إثيوبيا.
- اقترحت إثيوبيا بدلا من ذلك اجتماعا لوزراء المياه، لمناقشة وثيقة تضمنت ملء خزان السد في إثيوبيا لتصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية جاهزة للعمل.
- تعتبر مصر مقترح أديس أبابا منحاز ومجحف بشدة بمصالح دول المصب.
- يتفق المقترحان على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين.
- الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، فإنه يجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان.
- يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب.
الصورة الكبيرة
- وزير المياه والطاقة في إثيوبيا، قال إن السد سيبدأ بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
- تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).
- تعتبر مصر، إقامة السد على نهر النيل التي تحصل على حوالي 90 % من مياهها العذبة، خطرا على وجودها.
- تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.
- في مارس/ آذار 2015، وقَّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قادة السودان وإثيوبيا إعلانا للمبادئ حول سد النهضة، اعتبر أنه يمثل اعترافا من القاهرة لأول مرة بأحقية إثيوبيا في بناء السد.
- أعطى الاتفاق القدرة لإثيوبيا على طلب تمويل دولي لبناء السد، بعد أن كانت عاجزة قبل ذلك عن الحصول على تمويل من الخارج بسبب عدم موافقة مصر على البناء.
المصدر
وكالات
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