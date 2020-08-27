أمريكا
الجمعة 28 أغسطس 2020 00:01

خفر السواحل الأمريكي ينقذ 40 شخصًا من سمكة قرش ضخمة (فيديو)

أطلق خفر السواحل الأمريكي النار على سمكة قرش يبلغ طولها 8 أقدام، لحماية أرواح 40 فردًا خلال استراحة عمل بالمحيط الهادئ في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشرت لقطات للحظة إطلاق عدة طلقات نارية باتجاه سمكة القرش، التي كانت تقترب من الأفراد دون أن ينتبهوا إليها، لكن سرعان ما لاحظوها مع صوت إطلاق النار.

وتمكن في النهاية خفر السواحل من إبعاد سمكة القرش عن الأفراد، وحماية جميع الأرواح من حدوث أي مكروه لها.

ونشرت صفحة خفر السواحل صورًا لتعاملها مع سمكة القرش وإبعادها عن الأشخاص الموجودين في المنطقة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
مواقع التواصل الاجتماعي

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