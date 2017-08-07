قطر
الاثنين 7 أغسطس 2017 22:41

خطوط ملاحية جديدة بين ميناء حمد بقطر وثلاث دول

وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليط
وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليط
أعلن وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي (الاثنين) أن قطر ستفتتح ابتداء من الشهر المقبل ثلاثة خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد وموانئ في باكستان وماليزيا وتايوان.

وجاء تصريح السليطي خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة موانئ قطر وشركة "منتجات" القطرية تقضي باستغلال ميناء حمد لتوزيع الصادرات القطرية من المواد الكيميائية والبتروكيميائية إلى أكثر من 135 دولة.

وقال الوزير القطري إن تسويق هذه المنتجات القطرية سيساهم في فتح خطوط ملاحية مباشرة إلى معظم دول العالم بالإضافة إلى الخطوط الرئيسية القائمة مع الصين والهند وسلطنة عمان.

وأشار السليطي إلى أن كفاءة التشغيل في ميناء حمد ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بنسبة 70%.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد شريدة الكعبي إن "الوضع الظالم" الناجم عن إجراءات حصار قطر شجع على استخدام ميناء حمد بدلا من ميناء جبل علي في دبي لتوزيع المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية القطرية إلى جميع أنحاء العالم بطريقة مباشرة.

وأوضح الكعبي أن الحصار كان له نفع كبير لميناء حمد، وكذلك لقطر للبترول ومصانعها، بعد أن أصبح لها ميناء يصدر إلى العملاء بطريقة مباشرة. وأضاف أن هذه الخطوة مرحلة أولى في انتظار توزيع منتجات أخرى عن طريق ميناء حمد.

المصدر
الجزيرة مباشر
الجزيرة
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موانئ قطر
ميناء حمد القطري
تايوان
باكستان
ماليزيا

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