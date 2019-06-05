الأربعاء 5 يونيو 2019 15:36
خطوة نادرة.. الجيش الباكستاني يوافق على تخفيض ميزانيته
قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن الجيش وافق على خطوة نادرة بخفض ميزانيته الضخمة لمدة عام وذلك للمساعدة في التخفيف من "الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.
التفاصيل
- توصلت باكستان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي باقتراض ستة مليارات دولار. لكن في المقابل من المتوقع أن تفرض إسلام آباد إجراءات لكبح معدلات العجز المتضخمة في الميزانية وميزان المعاملات الجارية من أجل الحصول على هذا المال.
- قال صندوق النقد الدولي إن العجز الأولي للميزانية يجب أن ينخفض لما يعادل خمسة مليارات دولار، لكن الحكام المدنيين السابقين نادرا ما تجرأوا على خفض الإنفاق الدفاعي خوفا من إثارة التوتر مع الجيش.
- بخلاف بعض القادة المدنيين في باكستان ذات الديمقراطية الهشة يبدو أن خان لديه علاقات جيدة مع الجنرالات الذين حكموا الدولة المسلحة نوويا على مدى نصف تاريخها تقريبا منذ استقلاها عام 1947.
- من المقرر أن يعلن وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ في 11 يونيو حزيران خطط الإنفاق للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو تموز.
- وفق النظام المطور في باكستان يتعين على الحكومة الاتحادية تسليم أكثر من نصف ميزانيتها للأقاليم وغالبا ما تذهب البقية في خدمة الدين والميزانية الكبيرة للجيش.
- أعرب خان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على تويتر عن تثمينه للجيش "لمبادرته الطوعية غير المسبوقة للخفض القاسي في الإنفاق الدفاعي" للعام المالي الجديد بسبب "الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.
- أضاف خان أن هذه الخطوة ستتيح إنفاق المال في تطوير المناطق القبلية المتاخمة لأفغانستان والتي ما تزال تتعافى من أكثر من عقد من تمرد لمسلحين وإقليم بلوشستان الذي أنهكه العنف.
- رفعت الحكومة السابقة الإنفاق العسكري بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار لكن يبدو أن الجيش تخطى هذا الرقم في خضم توترات احتدمت مع الخصم اللدود الهند.
- لم يكشف خان عن حجم الخفض في الإنفاق الدفاعي.
- قال متحدث عسكري إن "الخفض الطوعي" في ميزانية الدفاع لمدة عام لن يكون على حساب الأمن. وأضاف في منشور على تويتر "علينا (البقاء) متأهبين للرد على كافة التهديدات".
- تمتلك باكستان أحد أكبر الجيوش بالعالم لكن المنتقدين يقولون إن إنفاق الجيش غير ضروري ويعوق البلاد في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم.
- تتجاوز نسبة الأمية بين مواطني باكستان 40 بالمئة.
المصدر
وكالات
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