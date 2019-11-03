الأحد 3 نوفمبر 2019 12:48
خطة لربط ميناء الخميني الإيراني باللاذقية السوري على المتوسط
أفادت صحيفة سورية اليوم الأحد بأن الدراسات تتواصل لربط ميناء الخميني الإيراني، بميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط.
التفاصيل
- نقلت صحيفة الوطن عن تقارير لوزارة النقل السورية أن المناقشات تتواصل بشأن مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج، مع ميناء اللاذقية السوري على البحر المتوسط. وتبلغ المسافة بينهما نحو 1800 كيلو متر.
- يأتي المشروع إضافة لمشروع ربط مدينتي شلمجة الإيرانية، والبصرة العراقية بطول 32 كيلو متراً بتنفيذ وتمويل من إيران. وسيكتمل بربط شلمجة بميناء الإمام الخميني، وربط البصرة بميناء اللاذقية.
- ذكرت الوزارة أن الخط الحديدي الواصل بين دير الزور- الطابية- البوكمال بطول 142.8 كلم قيد الإنشاء، وبمواصفات فنية عالمية حديثة من حيث السرعة والبنى التحتية.
- لفتت إلى أن الخط "تعرض في أغلب أجزائه للتدمير والتخريب، ولذلك فهو يحتاج إلى إعادة تأهيل ما دمرته الحرب، واستكمال تنفيذ الأعمال المتبقية اللازمة لوضعه في الاستثمار".
- أكدت أن هذا الخط يعتبر جزءاً من محور النقل الدولي غرب-شرق الموانئ السورية عبر حلب إلى العراق وإيران ودول شرق آسيا، ويشكل ممرا استراتيجيا بالنسبة لسوريا والعراق في مجال الترانزيت.
المصدر
الألمانية
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