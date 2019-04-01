الاثنين 1 أبريل 2019 11:19
خطة لتوطين ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتل
أعدت وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لتشجيع وتكثيف الاستيطان في الجولان السوري المحتل، وتقضي الخطة ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لاستيعاب 250 ألف يهودي بحلول 2048.
التفاصيل:
- الكشف عن تفاصيل الخطة، يأتي عقب أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، فيما جددت القمة العربية رفضها للقرار الأمريكي، مؤكدة على أن الجولان أرض سورية عربية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.
- بحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، فإن الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى، تشمل بناء 30 ألف وحدة استيطانية في مستوطنة "كتسرين" وزيادة عدد سكانها بثلاثة أضعاف، وإنشاء مستوطنتين جديدتين في الجولان المحتل.
- الخطة تتضمن كذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة، وربط الجولان بشبكة المواصلات.
- الإذاعة الإسرائيلية التي كشفت النقاب عن تفاصيل الخطة الاستيطانية بالجولان، ذكرت أن الحديث يدور عن خطة حكومية مدرجة تهدف لتعزيز وتدعيم الجولان، مؤكدة أن الخطة أنجزت بالتعاون والتنسيق ما بين وزارة الإسكان والمجلس الإقليمي الاستيطاني "جولان"، ومجلس مستوطنة "كتسرين" وحركة "أور".
- أيضًا تتضمن تفاصيل الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرق ومواصلات أخرى، بما في ذلك القطارات والمطارات.
- الخطة تهدف كذلك إلى تنمية المشاريع السياحية وتشجيع السياحة، والعمل على إخلاء 80 ألف دونم من حقول الألغام وتجهيز مسطحات الأراضي لمشاريع التطوير والبناء السياحي والتجاري والإسكاني، إذ سيتواصل تطبيق الخطة بحلول عام 2048، حيث من المتوقع أن يتم توطين ربع مليون من اليهود.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه "يجب أن يضمن أي قرار بشأن النزاع في سوريا سلامته الجغرافية والإقليمية، بما في ذلك الأراضي المحتلة من مرتفعات الجولان".
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وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي، فيديريكا موغريني، التي شاركت الأمين العام لقمة جامعة الدول العربية، أوضحت أن "تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي ليس هو الحل".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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