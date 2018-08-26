الأحد 26 أغسطس 2018 14:56
خطة أمريكية للقضاء على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين
قال ناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة، هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.
تصريحات عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الوكالة بغزة:
- الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من منحت أونروا التفويض وفق قرار 302 الصادر عام 1948، وهي من تملك الصلاحية لتغيير التفويض.
- من أراد أن يغيّر طبيعة عمل أونروا أو طبيعة التفويض الممنوح لها أو مناطق عملياتها، فعليه الذهاب للجمعية العامة.
خطة ترمب للقضاء على حق العودة:
- وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس عن خطة أمريكية لتغير طريقة عمل الوكالة.
- خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
- الإدارة الأمريكية ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف المليون لاجئ فقط.
- عدد اللاجئين الفلسطينيين 5 ملايين وفقا لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
- تهدف الخطة الأمريكية إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948.
- ستقوم الإدارة الأمريكية بوقف تمويل كامل لـ "الأونروا" في عدد من المناطق.
- ستعمل على صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء.
- الخطوات قد يبدأ تنفذيها الأسبوع المقبل وأثنى عليها مسؤولون إسرائيليون ووصفوها بأنها "تاريخية".
- ترمب يسعى إلى تغيير المسمى الحالي للأونروا.
- الإدارة الأمريكية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل.
الأونروا:
- تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين.
- مناطق عمليات الأونروا خمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
- يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، حسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.
- ينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والذي صدر في 11 من كانون الأول/ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض.
- كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن إدارة ترمب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دولار.
- مطلع الشهر الجاري، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن إدارة ترمب، تعمل على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين.
- المجلة قالت إن هذه المساعي تهدف إلى إزاحة قضية اللاجئين عن طاولة مفاوضات محتمله بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
المصدر
الأناضول
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