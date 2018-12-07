خطاب لماكرون وعشرات الآلاف من الشرطة تحسبا لاحتجاجات السبت

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلقي خطابا خلال الأيام القادمة بينما تستعد السلطات لمواجهة تظاهرات جديدة لحركة "السترات الصفراء" السبت وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

التفاصيل: رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران، والحليف القوي لماكرون، قال إن ماكرون اختار هذا الموعد لتجنب "صب الزيت على النار" قبل تظاهرات السبت.

وزيرة النقل إليزابيث بورن قالت لإذاعة محلية "سيتحدث الرئيس في مستهل الأسبوع القادم. أعتقد أن هذا ما يريده الفرنسيون يريدون إجابات. سيبعث الرئيس رسالة إلى الفرنسيين بأنه يستمع إلى غضبهم (...) وأنه يتعين بالتأكيد الوصول إلى حلول جديدة".

حركة "السترات الصفراء" دعت إلى التظاهر للأسبوع الثالث على التوالي بالرغم من تراجع الحكومة عن زيادة الضرائب.

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن الأربعاء، أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون. تعزيزات أمنية ضخمة: رئيس الوزراء إدوار فيليب صرح مساء الخميس إنه سيتم نشر عشرات الآلاف من رجال الأمن والمدرعات في أنحاء البلاد استعدادا لاحتجاجات "السترات الصفراء" السبت.

رئيس الوزراء الفرنسي أوضح أنه سيتم نشر 89 ألفا من أفراد الأمن، منهم ثمانية آلاف في العاصمة باريس حيث سيتم أيضا نشر عربات مدرعة في الشوارع.

فيليب صرح لقناة محلية بأن السلطات تواجه "أناسا لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج بل للتحطيم ونود ان يكون لدينا الوسائل التي تكبح جماحهم".

المسؤول الفرنسي أوضح أنه سيتم نشر عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس. إغلاق برج إيفل: السلطات الفرنسية أعلنت أنه سيتم غلق برج إيفل وبعض المناطق السياحية الشهيرة في باريس أمام الزوار السبت بسبب "المظاهرات التي تم الإعلان عنها".

أكثر من عشرة متاحف ومواقع ثقافية ومتاجر في وسط باريس قالت إنها تلقت أوامر من الشرطة بإغلاق أبوابها خشية تفجر أعمال عنف خلال الاحتجاجات. تأجيل المباريات: في ذات السياق، أعلن عن تأجيل المزيد من المباريات في الدوري الفرنسي ليرتفع عدد المباريات المؤجلة إلى ست مباريات.

ستقام أربع مباريات فقط ضمن منافسات البطولة بواقع مباراتين السبت ومثلهما الأحد. فرنسا تتحسب للأسوأ من احتجاجات السترات الصفراء احتجاجات طلابية: شهدت حوالي 200 ثانوية ومعهد وبعض الجامعات إغلاقات أو اضطرابات الخميس لليوم الرابع على التوالي.

العديد من التظاهرات الطلابية تحولت إلى أعمال شغب، فأحرقت صناديق قمامة وأصيبت سيارات بأضرار واشتبك متظاهرون مع الشرطة في مختلف المدن في جميع أنحاء فرنسا في مشاهد تذكر بأعمال الشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي. السترات الصفراء: حركة "السترات الصفراء" بدأت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها انتشرت لتعم أنحاء البلاد.

سرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتصبح تمردا واسعا وعنيفا أحيانا ضد ماكرون دون قائد رسمي يقودها.

شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ولحق دمار في وسط باريس خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي.

محتجون أضرموا النار في سيارات وهشموا نوافذ متاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة لماكرون في أنحاء باريس.

العشرات أصيبوا في الاحتجاجات واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين.

يشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات التي تفرق بين محتجي "السترات الصفراء" السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى، والذين تقول إنهم يتسللون وسط المتظاهرين.