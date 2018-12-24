الاثنين 24 ديسمبر 2018 19:59
خطاب استقالة ماتيس يعجل برحيله وترمب يعين وزيرا بالوكالة
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس وقع أمرا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترمب والذي كان أحد أسباب استقالة ماتيس.
التفاصيل:
- توقيع الأمر جاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي تعيين باتريك شَناهان وزيرا للدفاع بالوكالة خلفاء لجيمس ماتيس اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.
- قرار ترمب يقرب بذلك موعد رحيل الجنرال ماتيس، 68 عاما، الذي أعلن أنه سيترك منصبه في نهاية فبراير/ شباط ليتيح انتقالا مريحا لخلفه.
- لكن ترمب، المستاء جدا من التغطية الإعلامية لكتاب استقالة ماتيس والذي تضمن انتقادات حادة للرئيس، قام بتقديم الموعد.
- ترامب كتب على تويتر "يسرني أن أعلن أن مساعد وزير الدفاع باتريك شَناهان الموهوب جدا سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الاول من يناير/ كانون الثاني 2019".
- ترمب أضاف أن لدى شناهان "لائحة طويلة من النجاحات في منصبه كمساعد للوزير وقبل ذلك لدى بوينغ. سيكون رائعا".
I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018
- شناهان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع منذ يوليو/ تموز 2017.
- شناهان لم يخدم في الجيش من قبل وأمضى الجزء الأكبر من حياته المهنية في القطاع الخاص.
- شغل شناهان في السابق منصب نائب رئيس مجموعة بوينغ لصناعة الطائرات للشؤون اللوجستية والعمليات، كما شغل منصب نائب رئيس ومدير عام أنظمة بوينغ للدفاع الصاروخي.
ترمب وماتيس:
- لهجة ترمب كانت ودودة ورحب بأداء جيم ماتيس في التغريدة التي أعلن فيها عن رحيله، مؤكدا أن "وزارة الدفاع في عهد جيم حققت تقدما كبيرا"، وأن ماتيس ينسحب "بكل التكريم الذي يستحقه".
- لهجة ترمب تغيرت بعد يومين، وكتب على تويتر أنه منح ماتيس "فرصة ثانية" بعدما أقيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما "بلا تكريم".
- الرئيس الأمريكي أشار إلى جملة في رسالة الاستقالة عن ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة "بمعاملة الحلفاء باحترام"، قائلا إن "الحلفاء مهمون جدا لكن ليس عندما يستغلون الولايات المتحدة".
When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018
- ماتيس قدم استقالته الخميس الماضي غداة إعلان ترمب انسحاب القوات الأمريكية في سوريا وتضم نحو ألفي جندي في أسرع وقت، معتبرا أن تنظيم الدولة قد هُزم. كما أعلن ترمب أن الاستعدادات للخروج من أفغانستان قد بدأت.
- حلفاء الولايات المتحدة أعلنوا انزعاجهم من هذه القرارات، بينما عبر ماتيس علنا عن اعتراضه على هذه الاستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية.
- ماتيس شغل منصب وزير الدفاع منذ تولي ترمب السلطة في يناير/ كانون الثاني 2017.
- ماتيس حذر مرارا من انسحاب متسرع و"ترك فراغ في سوريا يمكن أن يستغله نظام الأسد أو من يدعمه".
- تبع استقالة جيم ماتيس إعلان الموفد الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بريت ماكغورك استقالته أيضا.
- وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن ماكغورك قرر مغادرة منصبه في فبراير/ شباط؛ لكنه قدم الموعد بعد التطورات الأخيرة.
- بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كتب ماكغورك في رسالة استقالته أن قرار ترمب الانسحاب من سوريا "صدمة" و"انقلاب كامل على السياسة التي قدمت لنا"، مشيرا إلى أن القرار "ترك التحالف في حالة قلق، وترك شركاءنا في المعارك في حالة إحباط".
- ماكغورك أضاف "عملت هذا الأسبوع على محاولة إدارة بعض الآثار (للقرار) (...) لكن في نهاية المطاف أدركت أنني لا أستطيع تنفيذ هذه التوجيهات والبقاء نزيها".
- المسؤول السابق قال إن مقاتلي تنظيم الدولة لم يُهزموا في الواقع، وإن سحب القوات الأمريكية قبل الأوان قد يعزز الظروف التي تسمح لهم بإعادة تجميع قواهم في المنطقة.
المصدر
وكالات
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