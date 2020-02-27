تونس
الخميس 27 فبراير 2020 21:05

خطأ وزير في أداء القسم الدستوري يُفجّر سخرية التونسيين (فيديو)

وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، أثناء أداء القسم الدستوري
وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، أثناء أداء القسم الدستوري
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، الخميس، مقطع فيديو يظهر خطأ أحد وزراء حكومة إلياس الفخفاخ خلال أداء القسم الدستوري.

وعلق كثيرون على خطأ وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، إذ وضع يده على الطاولة بدل المصحف، الأمر الذي جعل بعضًا من زملائه في الحكومة يدخلون في نوبة ضحك لا تتوقف.

وفتح موقف الوزير "المحرج" المجال للعديد من المغردين؛ فكتبوا تعليقاتٍ ساخرة على الموضوع، وأكد بعضهم أن الحفصي قد أضاف دينًا جديدًا للأديان السماوية!

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
اليمين الدستورية
أداء القسم
الحكومة الجديدة
تونس
إلياس الفخفاخ

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