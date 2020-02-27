خطأ وزير في أداء القسم الدستوري يُفجّر سخرية التونسيين (فيديو)
وعلق كثيرون على خطأ وزير العلاقات مع البرلمان التونسي الجديد، علي الحفصي، إذ وضع يده على الطاولة بدل المصحف، الأمر الذي جعل بعضًا من زملائه في الحكومة يدخلون في نوبة ضحك لا تتوقف.
وفتح موقف الوزير "المحرج" المجال للعديد من المغردين؛ فكتبوا تعليقاتٍ ساخرة على الموضوع، وأكد بعضهم أن الحفصي قد أضاف دينًا جديدًا للأديان السماوية!
السيد علي الحفصي، من وزراء الحكومة التونسية التي زكّاها البرلمان البارحة،— د. عمر الشبلي الزيتوني التونسي (@CHEBLIOMAR87) February 27, 2020
الظاهر أنه من شدّة فرحه بالوزارة يترك المصحف على جنب ويقسم على الخشبة.. pic.twitter.com/CO3D7UUdW5
عنا أربعة ديانات في تونس : الإسلام ، المسيحية ، اليهودية وطاولة علي الحفصي— Maher Zaou (@Maherzaou) February 27, 2020
علي الحفصي يخطأ و يقسم على الورقة عوض المصحف الشريف— Sarra Mansouri (@sarah_mansourii) February 27, 2020
وأنور معروف وسليم العزابي لم يتمالكا نفسيهما 😅#تونس pic.twitter.com/QE6zyV3Tj7
علي الحفصي يحلف على اللّوح, ناوي على الخنن من أولها؟ 🤔 pic.twitter.com/xsCqkAlAXz— The Godfather (@Al_Pacino_) February 27, 2020
الوزير الجديد علي الحفصي يترك المصحف و يقسم على الطاولة خلال مراسم اداء حكومة الفخفاخ اليمين الدستورية😂😂😂 #تونس #tunisie pic.twitter.com/f9O6LbiVVN— أخبار تونس 🇹🇳 (@liberta7090) February 27, 2020