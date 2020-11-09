اليمن
الاثنين 9 نوفمبر 2020 22:36

خطأ طبي فادح.. نسيان مقص داخل جسم جريح يمني بعد إجراء عملية (صور)

سلطات محافظة مأرب اليمنية تحقق في نسيان مقص داخل جسم جريح بعد عملية جراحية
مواقع التواصل
أفادت مصادر في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أن مستشفى حكوميا ارتكب خطأ طبيا فادحا بحق أحد جرحى القوات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن الجريح ويدعى أنس عبد الكريم حيدر، اكتشف مؤخرا نسيان الطاقم الطبي في مستشفى الهيئة العام بمحافظة مأرب، مقصًا في بطنه بعد أن أجرى جراحة.

وأصدر محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق ومتابعة في ملابسات الخطأ الطبي بعملية الجريح عبد الكريم حيدر.

ووصف المستشفى الحادثة بـ ـ"جسم غريب" تم اكتشافه في جسد الجريح، الذي قال إنه كان يتلقى العلاج في مصر لفترة.

وأكدت إدارة المستشفى  قيامها بفتح تحقيق حول الحادثة ومحاسبة المتسببين في حال ثبت صحة ذلك.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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