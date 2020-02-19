دوري أبطال آسيا
الخميس 20 فبراير 2020 08:51

خطأ ساذج.. حارس العين الإماراتي يهدي الفوز للنصر السعودي [فيديو]

عبّر حارس العين الإماراتي، خالد عيسى، عن أسفه لارتكاب خطأ ساذج، خلال مباراة أمس بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا، والتي جمعت بين العين الإماراتي والنصر السعودي.

كان العين الإماراتي قد تقدّم -على استاد هزاع بن زايد- بهدف أحرزه عمر ياسين في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وأنهى الشوط الأول متقدمًا على ضيفه السعودي. في الدقيقة 57، تعادل مختار علي للنصر السعودي، قبل أن يتسبب عيسى في خسارة فريقه.

مع الدقيقة 80، تمادى الحارس في المحافظة على كرة أثناء تدخله مع لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، ما أتاح لحمد الله قطع الكرة وتسجيل هدف الفوز.

تباينت ردود أفعال المغردين مع خطأ الحارس، وتذيّل العين ترتيب مجموعته دون نقاط، بعد خسارته أمام سباهان الإيراني في الجولة الأولى بأربعة أهداف نظيفة.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
العين الإماراتي
النصر السعودي
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا لكرة القدم
خالد عيسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
استياء وغضب في مصر بعد تجاهل قناة أبو ظبي لأبو تريكة
Thumbnail
شاهد: جندي من قوات النظام السوري يهين مدنيا قرر البقاء في بلدته

الأكثر قراءة

  1. استياء وغضب في مصر بعد تجاهل قناة أبو ظبي لأبو تريكة
  2. شاهد: جندي من قوات النظام السوري يهين مدنيا قرر البقاء في بلدته
  3. بعد حذف بيان البرهان.. الجيش السوداني يؤكد إحالة الملازم محمد صديق للمعاش
  4. أوضاع مأساوية.. 14 عائلة سورية في خيمة واحدة (فيديو)
  5. ارتفاع وفيات كورونا وتسجيل أدنى مستوى للإصابات منذ شهر